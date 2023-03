Star Trek: Strange New Worlds, Lower Decks e Prodigy rinnovate da Paramount+

Paramount+ continua la sua avventura nel mondo di Star Trek rinnovando Strange New Worlds e le serie animate Lower Decks e Prodigy

Dopo i rumors delle scorse settimane, è arrivata la notizia ufficiale: Paramount+ ha rinnovato tre serie legate al mondo di Star Trek. La piattaforma streaming ha annunciato la terza stagione di Star Trek: Strange News Worlds e il ritorno delle serie animate Lower Deks e Prodigy, che avranno, rispettivamente, una quinta ed una seconda stagione.

Paramount+ ha fissato anche la data in cui saranno distribuite due delle tre serie rinnovate. La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds sarà distribuita in anteprima il 15 giugno su Paramount+ negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Italia, Germania, Svizzera e Austria. I successivi nove episodi usciranno settimanalmente.

Star Trek: Lower Decks tornerà a fine estate, ma non è ancora stata annunciata una data precisa per la quarta stagione. Infine, la seconda stagione della serie animata Star Trek: Prodigy, andrà in onda il prossimo inverno.

Paramount+, Scream e Star Trek: Strange New Worlds sono i titoli più visti sulla piattaforma

In precedenza, era stato comunicato che Strange New Worlds e Lower Decks avrebbero avuto un crossover. L'episodio verrà trasmesso durante Strange New Worlds 2 e conterrà sia live-action che animazioni. Tawny Newsome e Jack Quaid, attori di Lower Decks, faranno una comparsa nell'episodio che è stato diretto da Jonathan Frakes.

Come già precedente annunciato, Star Trek: Discovery, terminerà con la sua quinta stagione nel 2024. Paramount+ sta attualmente trasmettendo la terza ed ultima stagione di Star Trek: Picard, che presenta una reunion del cast della storica serie Star Trek: The Next Generation.

Secondo alcuni rumor, Paramount+ sta pensando di allargare il mondo di Star Trek con spin-off incentrati sui personaggi visti in Picard. La piattaforma digitale ha anche sviluppato una serie sulla Starfleet Academy, insieme ad un progetto sulla misteriosa Sezione 31 con Michelle Yeoh nei panni di Philippa Georgiou, un personaggio che abbiamo conosciuto per la prima volta in Star Trek: Discovery.