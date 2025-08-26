Star Trek, Ethan Peck approva l'idea della serie Year One: "Adoro interpretare Spock"

Strange New Worlds si concluderà con la quinta stagione e l'interprete di Spock ha ammesso che vorrebbe continuare il suo impegno nella saga di Star Trek.

Ethan Peck interpreta, nella serie Star Trek: Strange New Worlds, l'iconico ruolo di Spock e, in una nuova intervista, ha parlato della possibilità di continuare a raccontare la storia del personaggio anche dopo la conclusione dello show.

L'attuale progetto televisivo, come già confermato da Paramount, terminerà con la quinta stagione e dire quindi addio ai fan nel 2027.

L'interprete di Spock vuole uno spinoff

Rispondendo alle domande di TV Insider, Ethan Peck ha ora ammesso che sarebbe interessato a recitare nella potenziale serie Star Trek: Year One, lo spinoff di Strange New Worlds ambientato nel primo anno della missione quinquennale di Kirk.

L'interprete di Spock ha dichiarato in modo deciso: "Penso sarebbe realmente meraviglioso. Continuerò a interpretare questo personaggio fino a quando mi inviteranno a farlo, principalmente perché penso sia una cosa fantastica di cui fare parte".

Peck ha quindi aggiunto: "Il messaggio è così incredibile, e questo personaggio ha così tanta integrità. Lui è una persona così nobile, adoro interpretarlo".

Star Trek: Strange New Worlds, una scena della serie

Paul Wesley, che ha la parte di Kirk, aveva appoggiato l'idea della creazione di uno spinoff ammettendo: "Non dipende da me, ma ho espresso il mio desiderio, probabilmente troppo spesso, agli showrunner e a chiunque lo chieda. Non vorrei niente più di quanto desideri una serie su Kirk. Si può esplorare il tempo tra gli episodi, il tempo prima del primo episodio della serie originale".

Le star di Strange New Worlds

La serie Star Trek: Strange New Worlds è prodotta da Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman

Nel cast del progetto, ambientato una decina d'anni prima degli eventi della serie classica di Star Trek, ci sono anche Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn (Numero Uno), Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn.