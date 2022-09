Paramount+, Scream e Star Trek: Strange New Worlds sono i titoli più visti sulla piattaforma

Dopo il lancio in Italia, Paramount+ ha svelato quali sono stati i titoli più visti dal pubblico italiano nei primi giorni.

Paramount+ ha compiuto il suo debutto da pochi giorni anche in Italia e sono stati ora svelati i titoli più visti tra i film e le serie presenti nel catalogo della piattaforma.

In prima posizione nelle due categorie ci sono Scream, il quinto capitolo della saga horror e Star Trek: Strange New Worlds.

Nelle prime tre posizioni della Top 10 dei film più visti su Paramount+, alle spalle di Scream, ci sono Top Gun e Ray Donovan. Rimangono invece giù dal podio Fuga da Alcatraz, Pulp Fiction e Jackass Forever. Completano poi la classifica dedicata ai lungometraggi, dimostrando così che i gusti del pubblico italiano sono molto vari, Jerry & Marge Go Large, Sonic - Il Film, Il Petroliere e Big Time Movie.

Gli appassionati delle serie tv, invece, hanno premiato Halo e I segreti di Twin Peaks che si sono posizionati alla seconda e alla terza posizione alle spalle di Star Trek: Strange New Worlds.

Rimane a un passo del podio l'amato serial killer Dexter, che ha superato iCarly, South Park e 1883 nelle preferenze degli spettatori. Star Trek entra poi in classifica anche con Discovery, che ha superato Yellowjackets e The Offer.

I dati sono stati raccolti da JustWatch, la guida allo streaming che può contare oltre 25 milioni di utenti di ben 115 nazioni e il cui scopo è rendere facile trovare i titoli che si possono vedere legalmente in streaming, orientandosi tra le tante piattaforme disponibili.