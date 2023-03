Star Trek: Discovery, la stagione 5 della serie sarà l'ultima

Star Trek: Discovery si concluderà con la stagione 5: Paramount+ ha annunciato che gli episodi, in arrivo dai primi mesi del 2024 saranno gli ultimi.

La serie era stato il primo progetto della nuova fase televisiva della saga creata da Gene Roddenberry e ha come star Sonequa Martin-Green.

Alex Kurtzman e Michelle Paradise, produttori e showrunner del progetto, hanno dichiarato: "Essendo fan da tutta la vita di Star Trek, è stato un immenso onore e privilegio aiutare a proporre Star Trek: Discovery al mondo. L'universo di Star Trek significa così tanto per così tante persone - noi inclusi - e non potremmo essere più orgogliosi di tutto quello che Discovery ha portato alla sua eredità, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione. Se anche solamente una persona si riconosce, o immagina di avere nuove possibilità per il futuro, in un modo nuovo grazie a Discovery, allora pensiamo di aver reso orgoglioso Gene Roddenbery".

Star Trek: Discovery e l'inizio di un nuovo viaggio

Sonequa Martin ha aggiunto: "Riesco credere a fatica che questo sconvolgente viaggio con Discovery stia finendo. Sono stata incredibilmente benedetta da Dio nell'aver interpretato il Capitano Michael Burnham e aver fatto parte della saga insieme a un cast straordinario, alla troupe fenomenale e al notevole team di aiutori. Sono profondamente grata nei confronti dei nostri partner di CBS Studios e Paramount+ che ci hanno sostenuto e hanno insistito nello scrivere la storia della televisione".