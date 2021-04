Star Trek: un nuovo film in uscita nel 2023

La Paramount ha annunciato l'uscita di un nuovo film di Star Trek, previsto il 9 giugno 2023 nelle sale americane. Un annuncio un po' a sorpresa, all'interno di un comunicato che conteneva principalmente aggiornamenti sui rinvii di alcuni film molto attesi come i nuovi capitoli di Mission: Impossible, già posticipati per via dell'emergenza sanitaria.

Anton Yelchin è Pavel Chekov nel film Star Trek

Si tratterà del primo film del franchise di fantascienza dal 2016, lo stesso arco di tempo che passò tra la fine dell'incarnazione originale nel 2002 e il debutto della nuova linea temporale ideata da J.J. Abrams nel 2009.

Al momento non ci sono dettagli concreti sul nuovo capitolo del franchise: si è parlato negli ultimi anni sia di un quarto episodio del cosiddetto Universo Kelvin, con Chris Pine e Zachary Quinto nuovamente nei panni di Kirk e Spock (ma senza il Chekov di Anton Yelchin, morto cinque anni fa prima dell'uscita di Star Trek Beyond), sia di un progetto a cura di Quentin Tarantino, il quale ha però affermato di non essere attualmente al lavoro su quel film, che sarebbe il primo lungometraggio vietato ai minori all'interno dell'universo creato da Gene Roddenberry.

Star Trek: Lower Decks - Due dei protagonisti in un'immagine della serie

Dal 2017 a oggi il franchise è tornato attivo sul piccolo schermo, con tre serie attualmente in corso su Paramount+ negli Stati Uniti (Netflix e Amazon Prime Video a livello internazionale): Star Trek: Discovery (a breve la quarta stagione), Star Trek: Picard (in arrivo la seconda) e Star Trek: Lower Decks (seconda stagione imminente, terza già confermata). Sono in lavorazione ulteriori show, di cui uno sulle avventure di Christopher Pike e Spock prima che Kirk diventasse il capitano dell'astronave Enterprise.

Per quanto riguarda il nuovo film di Star Trek, presumibilmente avremo ulteriori informazioni nei prossimi mesi, probabilmente in occasione di un qualche evento speciale per festeggiare i 55 anni della serie originale, trasmessa per la prima volta nel 1966.