Star Trek - Il futuro ha inizio stasera su Cielo: il cast e la trama del film diretto da J.J. Abrams

Stasera su Cielo alle 21:15 appuntamento con le avventure spaziali di Star Trek - Il futuro ha inizio, film di genere sci-fi del 2009 diretto da J.J. Abrams. Undicesima pellicola della saga interstellare, insieme ai successivi ed altrettanto avvincenti "Into Darkness - Star Trek" e "Star Trek Beyond" - in programma il 6 ed il 13 settembre sempre su Cielo - compone la trilogia prequel dell'immenso media franchise che racchiude al suo interno una moltitudine di serie e film che si sono susseguiti dagli Anni '60 in poi.

La trama

Star Trek: Zachary Quinto e Leonard Nimoy in una scena del film

Ambientata in un lontano futuro, la storia si concentra sul punto da cui tutto è partito: James T. Kirk è un giovane ribelle dell'Iowa cresciuto senza il padre, che sacrificò la sua stessa vita per salvarne molte altre durante una missione spaziale avvenuta molti anni prima. Incoraggiato da Christopher Pike - capitano di un'astronave, la USS Enterprise, ancora da inaugurare - James decide di arruolarsi al servizio della Federazione dei Pianeti Uniti e, così facendo, onorare la memoria di suo padre. Sulla prestigiosa nave spaziale, James conoscerà quelli che diventeranno i suoi storici compagni di viaggio: il dottor Leonard McCoy, l'affascinante ufficiale delle comunicazioni Nyota Uhura e, tra gli altri, il giovane vulcaniano Spock - quest'ultimo, razionale e disciplinato, è tutto l'opposto di James e per questo i due giovani eroi si scontreranno numerose volte prima di costruire un'indissolubile amicizia che li porterà a collaborare per la salvezza della galassia, alterata da uno squarcio spaziotemporale aperto dal malvagio Nero, arrivato dal futuro per compiere la sua spietata vendetta.

Il cast

Anton Yelchin, Chris Pine, Simon Pegg, Karl Urban, John Cho e Zoe Saldana in una scena di Star Trek (2009)

Protagonisti di Star Trek sono Chris Pine, nei panni del capitano James T. Kirk, e Zachary Quinto in quelli di Spock. A loro si aggiungono Zoe Saldana (Nyota Uhura), Karl Urban (Leonard 'Bones' McCoy), Simon Pegg (Montgomery Scott), John Cho (Hikaru Sulu), Anton Yelchin (Pavel Chekov), Eric Bana (Cap. Nero), Bruce Greenwood (Cap. Christopher Pike), Winona Ryder (Amanda Grayson) e Leonard Nimoy, storico interprete di Spock all'interno della saga. In una piccola scena all'inzio del film compare anche Chris Hemsworth nei panni di George Samuel Kirk, padre del capitano James Kirk.