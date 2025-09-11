Star Trek 4: Zachary Quinto accende le speranze per il ritorno del franchise

L'attore che interpreta Spock ha parlato della possibilità di un quarto capitolo di Star Trek, esprimendo entusiasmo e fiducia dopo anni di silenzio sul progetto e alimentando l'attesa dei fan della saga.

I fan della saga diretta da J.J. Abrams hanno finalmente un motivo per sorridere: un aggiornamento positivo su Star Trek 4 è arrivato da Zachary Quinto, interprete del Comandante Spock nei tre film che hanno rilanciato il franchise cinematografico. Nonostante siano trascorsi ormai nove anni dall'uscita dell'ultimo capitolo, l'attore ha ribadito la sua totale disponibilità a tornare sul grande schermo per dare nuova vita all'equipaggio dell'Enterprise.

Zachary Quinto vuole tornare nel ruolo di Spock

In una recente intervista concessa a Collider, Quinto ha spiegato quanto sarebbe entusiasta di partecipare a un nuovo film della saga: "Mi piacerebbe tantissimo fare un altro film di Star Trek. Non capisco perché non ne abbiamo ancora realizzato uno, ma continuo a sperare che la fusione tra Skydance e Paramount possa aprire nuove opportunità". L'attore ha ricordato che Skydance ha già sostenuto i precedenti film, sottolineando la buona collaborazione con lo studio.

Chris Pine e Zachary Quinto in una scena del film Star Trek

L'attore, oggi 48enne, ha sottolineato come un quarto film rappresenterebbe un'occasione ideale per chiudere un ciclo iniziato più di un decennio fa: "Sono passati dieci anni da quando abbiamo girato l'ultimo film e nove dalla sua uscita. Sarebbe un modo meraviglioso per concludere quel capitolo della storia e dei personaggi che abbiamo amato interpretare". Queste parole hanno inevitabilmente riacceso l'entusiasmo dei fan, desiderosi di rivedere il cast originale insieme sul grande schermo.

Il rapporto con J.J. Abrams

A conferma del suo coinvolgimento emotivo nel progetto, Quinto ha rivelato di aver scritto personalmente a J.J. Abrams, regista dei primi due film e produttore del terzo. "Gli ho mandato un'email questa settimana dicendogli che sarebbe davvero emozionante tornare. Sono convinto che il pubblico accoglierebbe con favore un capitolo conclusivo della saga iniziata con il reboot del 2009". Un gesto che testimonia quanto l'attore sia ancora legato al ruolo di Spock e al percorso narrativo avviato da Abrams.

Anton Yelchin, Chris Pine, Simon Pegg, Karl Urban, John Cho e Zoe Saldana in una scena di Star Trek (2009)

Nonostante le dichiarazioni incoraggianti di Quinto, al momento la Paramount non ha diffuso alcun annuncio ufficiale riguardo alla realizzazione di Star Trek 4. I fan restano quindi in attesa di una conferma concreta, anche se l'entusiasmo dell'attore e il sostegno di figure chiave del franchise lasciano sperare che il progetto possa davvero prendere forma nei prossimi anni.