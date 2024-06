Star Trek, Chris Pine: "Ora che sono più vecchio sarei curioso di tornare a in terpretare il Capitano Kirk"

Sono passati già otto anni dall'ultima volta in cui Pine ha interpretato Kirk nel terzo film del franchise reboot Star Trek Beyond

Chris Pine è curioso di sapere come sarebbe interpretare un Capitano Kirk più anziano nel prossimo Star Trek 4.

Il quarto film del franchise reboot, nuovamente prodotto da J.J. Abrams e a lungo rimandato, sarebbe ancora in fase di sviluppo, con lo sceneggiatore Steve Yockey che potrebbe occuparsi della nuova avventura della nave stellare Enterprise. Pine, così come tutti i suoi compagni di cast come Zachary Quinto, Karl Urban e Zoe Saldana, ha espresso la volontà di tornare per un altro film, se questo verrà effettivamente realizzato.

Come riportato da PopVerse, presente all'ACE Superhero Comic Con 2024, Chris Pine ha parlato della possibilità di interpretare un Capitano Kirk più anziano insieme all'equipaggio della USS Enterprise in Star Trek 4.

Star Trek Beyond: Anton Yelchin e Chris Pine in un momento del film

Pine non sa ancora come sarà il prossimo film di Star Trek, ma ha ribadito quanto gli piaccia lavorare con i suoi colleghi del cast e si è chiesto come sarebbe interpretare il Capitano Kirk a 40 anni.

Star Trek 4, Chris Pine sorpreso dall'ingaggio di un nuovo sceneggiatore: "Pensavo che lo script fosse pronto"

"Per quanto riguarda la prossima fase di Star Trek, ovviamente siete tutti fan, quindi sono sicuro che l'avrete letto... Ci vogliamo tutti molto bene. Sono molto amico di tutti quelli con cui ho lavorato. Ci divertiamo molto a farlo. Ora sono molto più vecchio, quindi sarei curioso di sapere dove ci porterà la prossima storia".

Chris Pine che ritrae il Capitano James T. Kirk a quarant'anni sarebbe uno degli aspetti più affascinanti di Star Trek 4. L'attore, che aveva 29 anni quando uscì il primo Star Trek (2009) di J.J. Abrams, si guadagnò le lodi per il modo in cui il suo Kirk trasmetteva una spavalderia giovanile, evocando perfettamente il Kirk interpretato da William Shatner in Star Trek: The Original Series. In Star Trek Beyond, il Kirk di Pine si è liberato di gran parte della sua irruenza ed è maturato nel suo ruolo di Capitano dell'Enterprise, flirtando anche brevemente con l'idea di diventare l'Ammiraglio Kirk.