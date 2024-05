Star Trek 4, Chris Pine sorpreso dall'ingaggio di un nuovo sceneggiatore: 'Pensavo che lo script fosse pronto'

Chris Pine ha mostrato stupore per la decisione della produzione di affidare a Steve Yockey l'incarico della scrittura della sceneggiatura di Star Trek 4. L'attore è rimasto spiazzato non per la scelta di Yockey ma perché convinto che lo script fosse già pronto. Pine tornerà nel franchise nel ruolo del Capitano Kirk nei tre film precedenti del franchise reboot, Star Trek (2009), Into Darkness - Star Trek (2013) e Star Trek Beyond (2016).

"Pensavo ci fosse già una sceneggiatura" ha risposto l'attore alla domanda di Business Insider nel corso dell'intervista realizzata nel corso del tour promozionale del suo nuovo film Poolman.

Chris Pine è il Capitano Kirk in Star Trek Beyond

Il ritorno del cast

Nel quarto capitolo del franchise reboot ci sarà il ritorno dei membri principali del cast, oltre a Pine. Zachary Quinto nel ruolo del Comandante Spock, Zoe Saldana nel ruolo del Tenente Nyota Uhura, Karl Urban nel ruolo del dottor Leonard McCoy, John Cho nel ruolo del Tenente Hikaru Sulu e Simon Pegg nel ruolo dell'ingegner capo Montgomery Scott.

Chris Pine ha dichiarato di non essersi sentito a suo agio nel personaggio storico di William Shatner fino al terzo film:"È interessante. Karl Urban ha deciso di immergersi completamente in McCoy perché amava Star Trek. Con Spock devi fare cose alla Spock, inoltre Zach [Quinto] somigliava un po' a Leonard [Nimoy, interprete del personaggio nei prodotti precedenti del franchise]. E poi c'è Kirk, che è complicato. Sei il leader del gruppo dei personaggi, quindi non vuoi occupare troppo spazio. Va bene se gli altri fanno qualcosa ma tu non vuoi farlo. E J.J. [Abrams] non mi ha mai chiesto di fare cose del genere, anche se ho fatto alcuni piccoli riferimenti a Shatner perché era divertente. Ma ammetto di essermi sentito di più nei suoi panni nel terzo film. A quel punto penso di essermi rilassato e non sentivo di forzarlo troppo".

Prima di Steven Yockey altri autori si sono avvicinati al progetto di Star Trek 4, da Quentin Tarantino a Matt Shakman, che avrebbe dovuto dirigere il film scritto da Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.