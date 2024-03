Star Trek 4, il film si farà: assunto lo sceneggiatore di The Flight Attendant

Steve Yockey, creatore della serie Max L'assistente di volo - The Flight Attendant, si è appena unito alla Flotta Stellare come nuovo sceneggiatore di Star Trek 4, che Paramount Pictures ha tutta l'intenzione di realizzare, nonostante siano passati già otto anni dall'ultimo capitolo.

I dettagli sulla storia rimangono accuratamente segreti, ma la Paramount Pictures e la Bad Robot intendono comunque che il progetto costituisca il capitolo finale per il cast che ha rilanciato il franchise nelle sale cinematografiche nel 2009: Chris Pine (nei panni del capitano James T. Kirk), Zachary Quinto (comandante Spock), Zoe Saldana (tenente Nyota Uhura), Karl Urban (dottor Leonard McCoy), John Cho (tenente Hikaru Sulu) e Simon Pegg (ingegnere capo Montgomery Scott).

Star Trek Beyond: i protagonisti del film in una foto del lungometraggio

In questi ultimi anni, rimettere insieme il cast dopo Star Trek Beyond del 2016 si è rivelato più difficile del previsto per lo studio. Almeno tre precedenti tentativi sono falliti per varie ragioni, l'ultimo dei quali vedeva a bordo il regista Matt Shakman (WandaVision) e le sceneggiatrici Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e che lo studio aveva programmato per la fine del 2023.

Tuttavia, quando Shakman ha lasciato la regia nel 2022 per dirigere The Fantastic 4 per i Marvel Studios, la Paramount ha tolto il film dalla sua programmazione e l'ha rimandato ancora una volta a data da destinarsi.

Gli altri lavori di Yockey

Il coinvolgimento di Yockey è il segno più promettente dello slancio in avanti che il progetto ha avuto da allora. Il drammaturgo ha iniziato la sua carriera di sceneggiatore televisivo nelle serie di MTV Awkward e Scream, prima di entrare nello staff di autori di Supernatural per quattro stagioni. La sua ultima serie, Dead Boy Detectives, ambientata nell'universo narrativo di The Sandman, debutterà su Netflix ad aprile.

Star Trek 4, Chris Pine è frustrato per la mancanza di notizie sul sequel: "È un franchise maledetto"

Paramount sta anche sviluppando un progetto parallelo di Star Trek, con lo scrittore Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) e la regia di Toby Haynes (Black Mirror: USS Callister), che avrà un nuovo cast in una storia di origini del franchise. Rimane in sviluppo anche un progetto con la sceneggiatrice Kalinda Vazquez (Fear the Walking Dead), annunciato per la prima volta nel 2021.