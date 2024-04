Star Trek: Paramount annuncia il nuovo film per il 2025

Dal palco del CinemaCon, Paramount Pictures ha annunciato ufficialmente il prossimo film di Star Trek, che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2025.

Questo nuovo annuncio non riguarda il tanto atteso Star Trek 4, prodotto da J.J. Abrams, che rimane comunque in fase di sviluppo alla Paramount. Questo nuovo film di Star Trek sarà invece una storia di origini diretta da Toby Haynes (Andor) e scritta da Seth Grahame-Smith (IT, The Flash).

Il film, attualmente senza un titolo ufficiale, sarà prodotto sempre da J.J. Abrams e le riprese dovrebbero prendere il via già in autunno, in modo da rispettare la data d'uscita fissata al 2025.

Sono passati ormai quasi 10 anni dall'ultimo capitolo cinematografico del franchise. Star Trek su Paramount+ è stato protagonista di una rinascita televisiva, ma sul fronte cinematografico, supervisionato da Paramount Pictures, non si avevano più notizie da quando Star Trek Beyond è uscito nell'estate del 2016.

Star Trek Beyond: i protagonisti del film in una foto del lungometraggio

Il nuovo film di origini di Toby Haynes è un altro prequel, ma poiché si dice che sia ambientato decenni prima dello Star Trek di Abrams (2009), potrebbe benissimo essere ambientato dopo i viaggi di Star Trek: Enterprise a metà del 22° secolo, e potrebbe fungere da storia di origini per entrambe le linee temporali Prime e Kelvin alternative di Star Trek.

Star Trek 4, Simon Pegg: "Non so se lo faremo, la saga non incassa quanto i film Marvel"

A che punto è Star Trek 4?

Nel frattempo, Star Trek 4, che dovrebbe essere il "capitolo finale" dell'equipaggio della USS Enterprise guidato dal Capitano James T. Kirk di Chris Pine e dallo Spock di Zachary Quinto, ha visto il recente ingaggio di un nuovo sceneggiatore, Steve Yockey (The Flight Attendant). Pine e il resto del cast di Star Trek, tra cui Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban e Sofia Boutella, hanno tutti espresso il desiderio di tornare nel prossimo film.