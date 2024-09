Star Trek 4 si farà? Zachary Quinto è ottimista: "Tutto è possibile"

Zachary Quinto è ancora interessato alla realizzazione di Star Trek 4 e ha una visione piuttosto ottimistica delle sue prospettive, nonostante siano molti anni che si cerca di far partire il progetto a Hollywood.

L'attore ha interpretato Spock insieme a Chris Pine, Zoe Saldaña e Karl Urban in tre film di Star Trek, prendendo il posto dell'attore originale Leonard Nimoy. Sebbene si sia parlato di un quarto film sin dall'uscita di Star Trek Beyond nel 2016, nulla si è mai concretizzato. A marzo di quest'anno, il progetto ha fatto un altro passo avanti con l'ingaggio di Steve Yockey come sceneggiatore.

Parlando ai microfoni di Variety in occasione della premiere del suo nuovo dramma della NBC Brilliant Minds, Quinto ha nuovamente contemplato le possibilità di tornare a vestire i panni di Spock ancora una volta in Star Trek 4.

Star Trek Beyond: Karl Urban e Zachary Quinto in una scena del film

"Il bello è che Star Trek è un universo senza limiti. Guardate tutte le serie televisive, guardate tutte le storie, guardate tutti i personaggi e le linee temporali. Tutto è possibile. Questa è la gioia del franchise. Ecco perché è durato per 60 anni. Sono aperto a questa possibilità. Mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe assolutamente".

Star Trek 4, annuncio shock: "Può continuare anche senza Chris Pine!"

Anche se alcuni potrebbero pensare a ragione che sia ormai troppo tardi per realizzare un quarto capitolo della saga prodotta da J.J. Abrams, visto che sono già passati otto anni dall'ultimo film, Quinto ha una visione più positiva e ha sottolineato che non c'è una vera e propria scadenza.

"Non c'è una scadenza. Il cast originale ha fatto film per decenni, fino ai 50 e 60 anni. Le storie potrebbero essere diverse. Forse non correremo così velocemente sugli altri pianeti, ma credo che tutto sia possibile e che non ci sia niente di più appagante per un artista che tornare su qualcosa dopo tanto tempo e coltivare un rapporto con esso da una prospettiva completamente diversa e da un punto di vista completamente nuovo".

Paramount aveva annunciato Star Trek 4 nel 2022

A differenza di altri grandi franchise, che spesso trovano numerosi modi per continuare sullo schermo, Star Trek si è bloccato sul lato cinematografico, anche se sul piccolo schermo è fiorito solo negli anni successivi all'uscita di Beyond. Nonostante l'entusiasmo dei fan e degli stessi membri del cast, un quarto film che coinvolga il cast della linea temporale Kelvin ha faticato a decollare, ed è facile sentirsi scoraggiati sulle sue prospettive. Questo è particolarmente vero se si considera che la Paramount aveva formalmente annunciato il ritorno del cast nel 2022, ma non è ancora riuscita a farlo entrare in produzione.

Tuttavia, i commenti di Quinto dimostrano che la porta di Star Trek 4 non è ancora chiusa e che probabilmente non lo sarà finché la Paramount non lo dirà ufficialmente. Pine, Saldaña e Simon Pegg sono tra coloro che hanno espresso il desiderio di tornare per un altro film, dimostrando che l'entusiasmo è reale. L'affermazione di Quinto secondo cui, sulla scia dei primi film di Star Trek, il cast potrebbe ancora girare un altro film a distanza di decenni dalla loro ultima apparizione, dimostra che l'unica cosa che si frappone a un quarto film è la capacità della Paramount di realizzarlo.