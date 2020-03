Star Trek 4, Simon Pegg: "Non so se lo faremo, la saga non incassa quanto i film Marvel"

Simon Pegg è pessimista di fronte all'ipotesi di uno Star Trek 4 perché, come svela in un'intervista, la saga di Star Trek non incassa quanto i film Marvel.

In una recente intervista, l'attore inglese Simon Pegg ha ammesso di non essere sicuro che Star Trek 4 verrà realizzato perché la saga sci-fi non incassa quanto i film Marvel.

Star Trek Beyond: Simon Pegg in un momento del film

Dopo Star Trek Beyond, il futuro del franchise sul grande schermo appare sempre più incerto. A lungo si è parlato di un quarto film che avrebbe riunito le star Chris Pine e Chris Hemsworth nei panni di padre e figlio, ma come ha svelato Chris Hemsworth, l'ipotesi è sfumata anche per via del suo rifiuto. In parallelo, Quentin Tarantino stava sviluppando un capitolo indipendente di Star Trek, ma anche questo progetto sarebbe in bilico.

Adesso l'autore di Legion e Fargo Noah Hawley è stato chiamato a sviluppare un film su Star Trek che potrebbe portare il franchise in una nuova direzione.

Simon Pegg, che nel franchise interpreta Montgomery "Scotty" Scott, si è detto però pessimista riguardo al futuro di Star Trek e alla produzione di Star Trek 4, dichiarando a Games Radar:

"Il fatto è che i film di Star Trek non fanno i soldi di Marvel. Al massimo possono arrivare a incassare 500 milioni a fronte di un costo di 200 milioni. Devi incassare tre volte il budget per fare profitto e non creso che andremo avanti. Non hanno approfittato del 50° anniversario. Abbiamo perso l'attimo. Credo che la perdita di Anton Yelchin sia stara un duro colpo per la nostra famiglia, e questo potrebbe aver condizionato anche la voglia di fare un altro film."