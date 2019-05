Star Trek 4: Chris Hemsworth svela perché ha rifiutato il film

Chris Hemsworth ha rivelato il motivo per cui ha rifiutato di recitare in Star Trek 4.

La star del Marvel Cinematic Universe era apparso nel franchise stellare in occasione del reboot ideato da J.J. Abrams in cui ha interpretato George Kirk.

Paramount, nel 2016, aveva annunciato che l'attore e il suo collega Chris Pine sarebbero apparsi in Star Trek 4, nuovo capitolo della saga prodotto proprio da Adams e scritto da J.D. Payne e Patrick McKay.

Chris Hemsworth ha però spiegato: "Non mi sembrava ci fosse un motivo valido per rivisitare la storia. Non volevo essere deluso da ciò che avrei proposto".

Un anno fa si era parlato degli ostacoli che stavano rallentando la produzione del film sostenendo si trattasse di una questione economica e lo studio non sarebbe stato disposto a versare ai "due Chris" la somma che avevano richiesto. La regia era già stata affidata a S.J. Clarkson, che doveva diventare la prima donna dietro la macchina da presa di un film di Star Trek, ma il progetto sembra sia stato definitivamente abbandonato.

Nel futuro della saga di Star Trek dovrebbe inoltre esserci un film diretto da Quentin Tarantino che ha, tempo fa, incontrato gli sceneggiatori e i produttori per parlare di un'idea da sviluppare.

