Star Trek: Chris Pine star del nuovo film diretto da Matt Shakman

Star Trek tornerà con un nuovo film con star Chris Pine e che verrà diretto da Matt Shakman.

Il regista ha recentemente diretto WandaVision e il sequel della saga sci-fi è stato annunciato da J.J. Abrams, che oggi ha confermato i primi dettagli del nuovo progetto.

Paramount sembra si sia già assicurata il ritorno sul set di Chris Pine nel ruolo di James T. Kirk e l'intenzione sarebbe di coinvolgere nelle riprese del nuovo film di Star Trek anche Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg, rispettivamente interpreti di Spock, Uhura, Dr. Bones McCoy, Sulu e Scotty.

Matt Shakman sarà impegnato alla regia dopo essere reduce del successo ottenuto dalla serie WandaVision che ha ottenuto 23 nomination agli Emmy. Il filmmaker, inoltre, supervisionerà la stesura della sceneggiatura scritta da Josh Friedman e Cameron Squires, basata su una bozza firmata da Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.

J.J. Abrams sarà impegnato in veste di produttore tramite la Bad Robot e, per ora, la trama del progetto non è ancora stata rivelata.