Star Trek, Quentin Tarantino: "Non penso realizzerò il film, ma è una buona idea!"

Quentin Tarantino è tornato a parlare del suo progetto di dirigere un film di Star Trek, svelando che probabilmente non lo vedrà impegnato dietro la macchina da presa nonostante si tratti di un'idea interessante.

Il regista di C'era una volta a... Hollywood, film in corsa per gli Academy Awards - proprio ieri sono state annunciate le nomination agli Oscar 2020, ha intenzione di abbandonare il mondo del cinema dopo il suo prossimo progetto e il titolo con cui dirà addio al grande schermo non sembra sarà quello "stellare".

Quentin Tarantino ha infatti commentato il progetto, che dovrebbe essere prodotto da J.J. Abrams e scritto da Mark L. Smith, dichiarando: "Penso che potrebbero girare quel film, ma semplicemente non penso che ne sarò il regista. Si tratta di una buona idea".

Il filmmaker ha aggiunto: "Dovrebbero decisamente realizzarlo e sarei felice di essere coinvolto e condividere alcuni appunti sul primo montaggio".

Quentin Tarantino potrebbe invece salutare i propri fan con un terzo film di Kill Bill, progetto di cui avrebbe già parlato con la star Uma Thurman. Il futuro del filmmaker è però ancora all'insegna dell'incertezza e bisognerà attendere per scoprire quale sarà la sua scelta definitiva.