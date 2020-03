Le star di Friends, Jack Black, Ben Stiller insieme per uno speciale di beneficenza

Courteney Cox e Lisa Kudrow di Friends, Jack Black, Ben Stiller con Adam Scott e... Un'escape room. Tutto per lo speciale targato NBC in occasione del Red Nose Day.

Come ogni anno, il network americano NBC organizza la raccolta fondi conosciuta come Red Nose Day per quei bambini e quei ragazzi che vivono in condizioni disagiate e in scarsità di risorse. L'evento è programmato per il prossimo 21 maggio, e come ogni anno star d'eccezione presteranno il loro volto e il loro talento alla causa.

Come segnala l'Hollywood Reporter, il Red Nose Day 2020 vedrà infatti l'attore Jack Black nei panni del Game Master che intrappolerà i colleghi Courtney Cox, Lisa Kudrow, Ben Stiller (anche lui all'epoca guest star in una puntata di Friends, tra l'altro) e Adam Scott di Parks and Recreation in una Escape Room.

I quattro dovranno poi fare gioco di squadra per trovare indizi e risolvere l'enigma che li porterà alla libertà... Prima però che scada il tempo.

Per far sì che questo possa avvenire (con più facilità), il Game Master potrà fornire fino a 3 indizi come aiuto supplementare. Ogni stanza che il gruppetto riuscirà a completare farà loro guadagnare soldi per la causa.

Stiller e Black saranno anche i produttori del segmento, che sarà poi seguito da un varietà di due ore che contribuirà a raccogliere fondi per il Red Nose Day.

"Non c'è modo migliore per dare avvio al Red Nose Day di quest'anno dell'esilarante Celebrity Escape Room di Ben Stiller, grazie alla quale NBC porterà avanti splendidamente la raccolta fondi di quest'anno" ha affermato Paul Telegdy, Chairman di NB-C Entertainment "Abbiamo il privilegio di continuare a supportare questa incredibile causa grazie alla partnership con i nostri fantastici amici di Comic Relief US, e di lavorare insieme per i bambini bisognosi di tutto il mondo".

E a proposito di Friends e NBC, questa sarà una sorta di mini-reunion per le star del celebre show, che ritroveranno gli altri colleghi in occasione dello special di Friends in programma prossimamente sullo stesso network.