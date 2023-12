Stand by Me: Kiefer Sutherland parla di River Phoenix e svela l'origine del titolo

Nel corso della sua ospitata all'ultima puntata del Tonight Show, Kiefer Sutherland ha parlato del suo rapporto con River Phoenix, rivelando anche l'origine del titolo Stand by Me, adattamento cinematografico del racconto di Stephen King diretto da Rob Reiner.

Uscito nelle sale nel 1986, Stand by me - Ricordo di un'estate è ispirato al racconto intitolato The Body. Il titolo scelto per la pellicola deriva dall'omonima canzone di Ben E. King, utilizzata nel film, ma non ha alcun legame con la novella originale scritta da Stephen King.

Sutherland - che nel film interpreta il capo della banda Ace - ha ricordato come una lezione di chitarra con la co-star River Phoenix abbia apparentemente portato al titolo del film.

"River Phoenix stava imparando a suonare la chitarra, e stava diventando molto bravo ad un ritmo molto, molto veloce", ha spiegato Sutherland. "E io stavo suonando 'Stand by Me', e cantando quella canzone lui mi disse: 'Oh, adoro la melodia di questa canzone'. Non l'aveva mai sentita prima e quindi gliela stavo insegnando. E Rob Reiner passò di lì e disse: 'Oh, non sentivo questa canzone da molto tempo. La adoro'. Quella fu la fine di quella discussione, e Rob Reiner finì per usare la canzone per quel film, cambiando il titolo in Stand by Me".

Stand by Me, Wil Wheaton svela gli abusi subiti dai genitori: "Nel film ho lo sguardo pieno di tristezza"

Diretto da Reiner, Stand by Me è stato scritto da Bruce A. Evans e Raynold Gideon. È ambientato in una piccola città dell'Oregon alla fine degli anni Cinquanta e racconta la storia di un gruppo di giovani che si imbatte nel cadavere di un bambino scomparso. Phoenix interpreta uno dei ragazzi del gruppo, insieme a Wil Wheaton, Corey Feldman e Jerry O'Connell.

Il film è stato candidato all'Oscar per la sceneggiatura ed è considerato da molti uno dei migliori film mai realizzati.