Stand by Me, Kiefer Sutherland smentisce: 'Non ho preso in giro il resto del cast'

Kiefer Sutherland ha negato pubblicamente di aver preso in giro i colleghi Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman e Jerry O'Connell sul set del cult anni '80 Stand by Me - Ricordo di un'estate.

Corey Feldman, Jerry O'Connell, Wil Wheaton e River Phoenix nel film Stand by me - Ricordo di un'estate

Intervenuto a The Talk, Sutherland ha risposto alla domanda della conduttrice riguardo alcune voci che lo indicavano nel personaggio, un bullo pericoloso di nome Asso Merrill, anche a telecamere spente:"Assolutamente falso. Innanzitutto, non sono quel tipo di attore e non vorrei essere quella persona. Ho passato molto tempo con River Phoenix perché entrambi suonavamo la chitarra, quindi è stata una sorta di connessione con lui. Anche se avevo sette anni in più, eravamo entrambi agli inizi. E così c'era molto da discutere su 'come si sviluppa un personaggio', 'qual è l'iter migliore'".

Incutere paura

Kiefer Sutherland, all'epoca diciassettenne, ha ricordato che la cosa più frustrante è quando gli chiedono come sia stato lavorare con gli altri attori del cast, perché in realtà Asso ha soltanto una grande scena con il resto del gruppo.

Alla chiacchierata era presente anche Jerry O'Connell che ha confermato le parole del collega, con un pizzico di ironia:"Avevi 17 anni quando hai fatto Stand by Me? Pensavo avessi tipo 40 anni, pensavo fossi la persona più adulta. Ora dirò che Kiefer non ci ha bullizzati, non c'è stato bullismo. Ma Kiefer, avevo così paura di te".

Stand by me - Ricordo di un'estate è tratto dal racconto Il corpo di Stephen King e diretto da Rob Reiner. Racconta la storia di un gruppo di dodicenni che vengono a conoscenza della presenza di un cadavere di un loro coetaneo in un bosco poco distante e decidono di mettersi alla ricerca. Nel cast del film giovani star del calibro di Wil Wheaton (Gordie Lachance), River Phoenix (Chris Chambers), Corey Feldman (Teddy Duchamp) e Jerry O'Connell (Vern Tessio), e altri volti noti come Richard Dreyfuss e John Cusack, distribuito da Columbia Pictures. Il film divenne rapidamente uno dei film simbolo della cinematografia anni '80.