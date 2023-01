Stand by me: Jordan Peele ha comprato all'asta l'orecchio prostetico di Corey Friedman

Jordan Peele ha comprato all'asta l'orecchio prostetico indossato da Corey Friedman nel cult degli anni '80 Stand by me - Ricordo di un'estate.

Il regista e comico Jordan Peele ha svelato di aver comprato all'asta l'orecchio prostetico indossato da Corey Friedman in Stand by me - Ricordo di un'estate, film del 1986 in cui interpretava Teddy. L'asta era stata organizzata in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

"All'asta c'era l'orecchio che indossava Teddy in Stand by me - Ricordo di un'estate e io, in modo inquietante e feticista, l'ho acquistato. Mi rendo conto di come possa sembrare strano, non è una cosa che si dovrebbe condividere. Quando l'ho detto a Corey, era felice del fatto che lo avessi preso io" ha dichiarato Jordan Peele ai microfoni del Late Night con Seth Meyers.

Stand by Me, i 30 anni del film cult di Rob Reiner dal racconto di Stephen King

Il regista ha poi spiegato di avere un grande rapporto di amicizia con l'attore e di essere anche stato a casa sua: _ "Ha invitato me e il mio produttore a casa sua, assolutamente fantastica. Ricca di cimeli e cose del genere. Ovviamente se non conoscete Corey andate a farvi fott..., si tratta di una delle icone teen più celebri di sempre. A casa sua ci ha fatto vedere questo film inedito dal titolo The Birthday e, da cinefilo, è stata un'esperienza incredibile"_.

Nel cast di Stand by me, diretto da Rob Reiner, c'erano anche i giovanissimi River Phoenix, Wil Wheaton, Kiefer Sutherland e Richard Dreyfuss. Questa la sinossi: Oregon, estate del 1959. Quattro ragazzini partono per un'escursione di 50 chilometri lungo la ferrovia, affrontando varie avventure per cercare il cadavere di un ragazzo scomparso giorni prima. Da un racconto (The Body, 1982) di Stephen King, uno dei film più belli sull'adolescenza degli anni '80, nel miracoloso equilibrio della memoria tra sentimento e avventura.