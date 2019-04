Stan Lee: i Marvel Studios stanno realizzando un video backstage dei suoi camei

Stan Lee purtroppo ci ha lasciato, ma i Marvel Studios stanno preparando un video backstage dei suoi camei per omaggiare il signore dei fumetti.

Una foto di Stan Lee

I Marvel Studios hanno raccolto tutti i video del backstage dei camei girati dal fumettista e hanno intenzione di diffonderlo a breve,magari come extra della versione home video di Avengers: Endgame.

"Abbiamo messo insieme un video" ha rivelato il presidente di Marvel Kevin Feige nel corso di una roundtable con gli interpreti dei sei Avengers originali. "Non lo avevamo mai fatto prima, si tratta di un dietro le quinte di ogni cameo. Tutto ciò che è stato girato e i suoi stand-ups. La sua perdita ci ha colpito profondamente, e me ne sono reso conto quando ho rivisto tutto quel materiale".

Il materiale in questione ha origine nel 2008, quando il Marvel Cinematic Universe è stato lanciato con Iron Man, qui Stan Lee appare sul red carpet fuori da una sala da concerto a un evento di Stark e Iron Man (Robert Downey Jr.) lo scambia per Hugh Hefner. Da allora i camei di Stan Lee hanno arricchito tutti i film dell'MCU e le serie Marvel per la gioia dei fan.

Il videobackstage includerà non solo i camei visti al cinema, ma anche quelli "cancellati, il primo cameo realizzato con Avengers, quando voi due eravate nel caffè all'aperto" ha specificato Kevin Feige indicando Chris Evans.

A quanto anticipato, Stan Lee comparirà in un ultimo cameo in Avengers: Endgame. Avengers: Endgame è nei cinema italiani a partire da oggi 24 aprile. Per prepararvi alla visione potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.