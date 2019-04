Avengers: Endgame: Stan Lee apparirà nel suo ultimo cameo!

Avengers: Endegame conterrà l'ultimo cameo girato da Stan Lee. A confermarlo, dopo alcune dichiarazioni uscite a mezzo stampa, sono stati gli stessi fratelli Russo in occasione della promozione del film a ComicBook.com. La presenza del creatore dei personaggi della Marvel era ormai un vero e proprio marchio di fabbrica sin dal primo X-Men di Brian Singer, uscito nel 2000, in cui impersonava un venditore di hot-dog sulla spiaggia.

Da allora in avanti, Stan Lee è comparso praticamente in tutte le opere del franchise, sia MCU, sia quelli della Fox, sia quelli della Sony. In merito alla sua presenza in Avengers 4, Joe Russo ha specificato: "Questo è stato l'ultimo cammeo che si è impegnato a girare. - per poi commentare la sua presenza sul set - Sono cresciuto ossessionato dalla Marvel e guardando i cartoni di Spider-Man con la voce di Stan. Credo che ciò che ti influenza da bambino finisca per definirti anche da adulto, è una cosa che ti resta dentro. Perciò quando veniva sul set e sentivamo la sua voce era quasi come un riflesso condizionato, tornavamo a essere bambini. Tutta la troupe lo sentiva. C'erano stelle del cinema sul set ogni giorno, ma quando arrivava Stan, tutti tornavano a essere bambini". Ovviamente non è stato svelato quando e che tipo di apparizione farà, ma di sicuro emozionerà tantissimo i tanti fan dei Vendicatori perché rappresenta la sua ultima uscita poco prima della sua morte, avvenuta lo scorso 12 novembre.

Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 24 aprile. La durata di Avengers 4 sarà da record: si tratta del film più lungo dell'intero Marvel Cinematic Universe.