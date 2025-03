Stan Lee: un nuovo documentario racconta la triste verità dietro gli ultimi anni della leggenda dei fumetti

Gli ultimi anni di vita della leggenda dei fumetti Marvel non sono stati affatto facili, con le ombre mai chiarite sugli abusi

C'è un altro documentario su Stan Lee all'orizzonte, ma non è chiaro se vedrà mai la luce del giorno e questo perché quello che promette di mostrare potrebbe essere sconvolgente per l'industria.

Il leader creativo della Marvel ha avuto una vita lunga e appagante, ma uno dei suoi assistenti negli ultimi anni di vita, Jon Bolerjack, sta cercando di mostrare al mondo quanto siano stati tristi gli ultimi anni della vita dell'uomo simbolo dei fumetti Marvel e mascotte del Marvel Cinematic Universe.

Comicbook ha pubblicato un trailer del potenziale documentario di Bolerjack, Stan Lee: The Final Chapter, e il filmato mostra già come coloro che circondavano il titano dei fumetti avrebbero sfruttato l'uomo a scopo di lucro, apparentemente il più possibile.

Stan Lee, il nuovo documentario getta un'ombra sugli ultimi anni

Il trailer dipinge un'immagine nauseante di un uomo anziano che viene trasportato da una convention all'altra, da un set fotografico all'altro e da stanze piene di innumerevoli gadget Marvel da autografare.

Sebbene non sia chiaro quanto Lee fosse disposto e in grado di partecipare a queste attività, i video mostrano un uomo stanco e apparentemente senza alcuna possibilità di porre fine alle ore di lavoro che garantivano un sacco di soldi, che venivano presumibilmente utilizzati per riempire le tasche di coloro che circondavano l'anziana superstar.

Le storie di Lee vittima di abusi erano già di dominio pubblico durante l'ultima fase della sua vita; Lee ha persino presentato un'ordinanza restrittiva contro la sua ex socia d'affari, Keya Morgan, che è stata poi arrestata con l'accusa di abusi sugli anziani. Bolerjack dispone di innumerevoli ore di riprese degli ultimi anni di Lee, ma il film ha ancora bisogno di raccogliere fondi per essere completato. L'iniziativa Kickstarter, lanciata di recente, mira a raccogliere 300.000 dollari in modo che il film finito possa essere distribuito "entro la fine dell'anno".