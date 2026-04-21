Stan Lee: le sue idee inedite alla base della nuova serie The Vault

Le idee inedite di Stan Lee saranno alla base di una nuova serie, in fase di sviluppo tra le fila di TaleSphere Studios, intitolata The Vault.

Il progetto, ideato come omaggio nei confronti dell'icona dei Marvel Comics, è stato ideato per rivolgersi a un pubblico di teenager.

Cosa racconterà la serie ispirata a Stan Lee

The Vault, secondo la prima descrizione diffusa dai produttori, rifletterà ciò che ha sempre contraddistinto Stan Lee e le sue opere, all'insegna di 'cuore, immaginazione e incoraggiamento'. TaleSphere Studios ha inoltre spiegato che alla base del progetto ci sarà la passione dell'artista per la narrazione, la sua creatività senza confini e la fede nei confronti dell'eroe che è in ognuno di noi.

Carla Woods, CEO dello studio, ha dichiarato: "Onorando Stan Lee, speriamo di incoraggiare e intrattenere una nuova generazione. La narrazione di Stan Lee è sempre stata radicata nell'idea che chiunque possa essere un eroe, a prescindere dalle proprie origini".

La produttrice ha aggiunto: "Con The Vault, stiamo creando una serie che incanala questo spirito per una nuova generazione: storie fantasiose, emotivamente intense e che riflettono il mondo in cui vivono i giovani spettatori oggi. È un'opportunità per onorare l'eredità di Stan creando qualcosa di fresco e attuale".

Il coinvolgimento dei giovani

Per sviluppare la serie The Vault, il team di TaleSphere ha deciso di coinvolgere un gruppo composto da sei giovani influencer che saranno coinvolti come consulenti, rappresentando il pubblico a cui è destinato il progetto.

Nel team sono coinvolti Kaido Lee Roberts, Ava Clements, Leah Clements, Sydney Thomas, Brooks Harvey ed Ellarose Kaylor.

La vita di Stan Lee è stata recentemente al centro di un nuovo documentario dedicato agli ultimi anni della sua vita, progetto poi al centro di numerosi commenti e critiche da parte della famiglia.