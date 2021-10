Squid Game: i sottotitoli in inglese di Netflix stravolgerebbero il senso della serie coreana

Gli utenti di Netflix sono impazziti per la serie coreana Squid Game e mentre lo show rischia di superare il successo di Bridgerton monta la polemica legata ai sottotitoli inglesi dello show che, a quanto pare, ne altererebbero completamente il senso.

Squid Game: una scena della serie tv coreana

A sollevare il problema della traduzione poco fedele sarebbe stata l'utente Twitter coreana, ma residente a New York, Youngmi Mayer in un tweet in cui ha spiegato che il contesto della traduzione era in gran parte errato. Mayer ha scritto: "Ho guardato Squid Game con i sottotitoli in inglese, e se non capisci il coreano non hai davvero guardato la stessa serie. La traduzione era pessima. Il dialogo è stato scritto così bene, ma niente di esso è stato preservato."

Entrando in dettaglio, Youngmi Mayer si è concentra in particolare sul personaggio di Mi-nyeo, il cui comportamento sfacciato e irriverente verso le guardie in Squid Game risulta, onestamente, un po' folle considerando che se non vinci questo gioco, muori. Ma con l'ulteriore contesto di Mayer, il personaggio di Mi-nyeo ha molto più senso.

Qui la nostra recensione di Squid Game. Come spiegato da Mayer, alcuni dialoghi sono tradotti in modo lievemente errato, il che fa un'enorme differenza quando si considera il significato. In una clip, il personaggio dice (come svelato nel sottotitolo) "Non sono un genio, ma ho comunque funzionato. Huh". Dopo la revisione da parte di Mayer, la frase è più simile a "Sono molto intelligente. Non ho mai avuto la possibilità di studiare", che, come spiega l'utente coreana, è un tema molto sentito sui media coreani. Non è solo un errore di traduzione; è una mancanza di comprensione della cultura pop coreana.