David Fincher sta lavorando a Squid Game: America, remake della serie sudcoreana

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo film di David Fincher si chiamerà Squid Game: America. Si tratta dell'imminente remake in lingua inglese del coreano Squid Game, che ha suscitato un'aspra contestazione da parte dei suoi fan sui social media.

All'inizio di quest'anno, Rodrigo Perez di The Playlist ha riferito che il remake di Fincher era in cantiere su Netflix dal 2021, lo stesso anno in cui Squid Game è diventato un successo di massa sullo streamer. Questo ha portato Fincher a mettere in secondo piano il prequel di Chinatown e a concentrarsi su Squid Game.

I progetti del regista

Netflix non ha ancora commentato o ufficializzato questo progetto, ma è sicuramente in corso. Perez ha aggiunto che l'anno scorso Fincher ha assunto lo scrittore Dennis Kelly per lavorare alla sceneggiatura. Si presume che sarà il prossimo film di Fincher, anche se alcuni sostengono che il prossimo progetto del regista sarà il remake Strangers (ne parliamo sotto).

Hitchcock/Truffaut: David Fincher in un'immagine del documentario

Come molti dei migliori film di Fincher, Squid Game tratta tanto la violenza psicologica quanto quella fisica, ma avevamo davvero bisogno di questo remake da parte sua? Fincher avrebbe potuto realizzare per Netflix con un'altra stagione di Mindhunter, un nuovo film originale, o la serie prequel di Chinatown, che ha acquisito un po' più di rilevanza dopo la scomparsa di Robert Towne, che l'ha scritta insieme a Fincher.

Fincher ha affrontato i remake solo poche volte nella sua carriera. Ha diretto la versione statunitense del popolarissimo film/romanzo svedese Millennium - Uomini che odiano le donne. Un paio di anni fa, invece, ha tentato il remake di Strangers on a Train di Hitchcock con Ben Affleck, che ora è passato a Netflix. Di recente è circolata la voce che Brad Pitt sia stato scritturato come co-protagonista insieme ad Affleck. Il film è incentrato su due uomini che si incontrano durante un viaggio in treno e che escogitano un piano di omicidio. Uno dei due prende il piano come uno scherzo innocuo, mentre l'altro lo prende molto sul serio.

Indipendentemente dal fatto che Fincher scelga Strangers o Squid Games, sembra che il suo prossimo progetto sarà davvero un remake.