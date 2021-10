Squid Game, le scuole in UK e Belgio avvisano i genitori: "I bambini emulano la serie Netflix"

Le scuole di alcuni paesi come Regno Unito, Australia e Belgio si sono rivolti ai genitori dei propri alunni chiedendo di non far vedere loro la serie Netflix Squid Game, essendosi già verificati casi di emulazione.

Attenzione a Squid Game. Le scuole di alcuni paesi, inclusi Inghilterra e Belgio, stanno diramando avvisi ai genitori degli alunni, chiedendo loro di non incoraggiare la visione della serie Netflix, poiché si stanno verificando dei casi di emulazione di quanto visto sullo schermo. Le stesse problematiche sono state evidenziate da alcune scuole di Sydney, in Australia.

Squid Game sarà anche la serie più vista su Netflix con i suoi 111 milioni di spettatori in tutto il mondo (superando persino Bridgerton), ma non è uno show per tutti, e ci sono dei motivi.

Nonostante il rating che annuncia come la visione della serie sia sconsigliata a un pubblico di bambini, la serie ha comunque attirato l'attenzione dei più giovani spettatori, e come riportano anche siti quali BBC e EuroNews, la questione si sta facendo seria in alcune scuole, tanto da essersi reso necessario l'intervento del corpo docente.

Perché? Perché i ragazzi avrebbero iniziato a emulare i comportamenti dei personaggi dello show, in particolare le severe punizioni al termine dei giochi. È ad esempio quanto accaduto in una scuola del Belgio, l'Erquelinnes Béguinage Hainaut, in cui una versione molto meno innocua di 1,2,3 Stella avrebbe preso piede tra gli studenti, con punizioni corporali per i "perdenti", come il venire schiaffeggiati.

Adesso quindi gli istituti stanno contattando i genitori non solo per chiedere di fare attenzione a ciò che guardano i propri figli, ma in alcuni casi anche per annunciare sanzioni nel caso in cui questo modo violento di giocare non si interromperà.

C'è anche chi non ha apprezzato molto una reazione così attiva da parte degli istituti, soprattutto perché secondo loro porterà all'effetto opposto, ovvero incoraggerà ancor più gli studenti a voler vedere lo show.

Intanto il successo di Squid Game non accenna a fermarsi, e chissà se presto non verrà ufficialmente annunciata una seconda stagione.