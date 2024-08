Squid Game si concluderà con la terza stagione, l'annuncio dell'uscita della stagione 2 in un teaser

La seconda stagione di Squid Game ha finalmente una data di uscita, annunciata da un breve teaser. In più Netflix ha rinnovato lo show coreano per una terza stagione, che sarà anche l'ultima. Come rivela il teaser, la seconda stagione uscirà il 26 dicembre, mentre la terza stagione sarà presentata in anteprima nel 2025.

Inoltre, il creatore, regista e produttore esecutivo della serie Hwang Dong-hyuk ha postato una lettera ai fan in cui scrive: "Sono entusiasta di vedere il seme che è stato piantato nella creazione di un nuovo Squid Game crescere e portare frutti attraverso la fine di questa storia".

Come annunciato in precedenza, la seconda stagione vedrà il ritorno di Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo. Tra i nuovi membri del cast si segnalano Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

Che cosa ci aspetta nella seconda stagione

Tre anni dopo aver vinto Squid Game, Giocatore 456 è ancora determinato a trovare le persone dietro il gioco e a porre fine al loro sport feroce. Usando la vincita per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia a cercare dal posto più ovvio: rintracciare l'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi finalmente danno qualche risultato, il percorso verso lo smembramento dell'organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi.

Squid Game 2: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie Netflix

Kim Ji-yeon è anche produttore esecutivo di Squid Game insieme a Hwang. Firstman Studio produce per Netflix. Per fare mente locale sul dove eravamo rimasti potete leggere la nostra recensione della prima stagione di Squid Game, divenuta la serie più vista della storia di Netflix. Lo show ha ricevuto 14 candidature agli Emmy e sei statuette, compresa quella per miglior regista di una serie drammatica per Hwang e quella per miglior attore in un dramma.