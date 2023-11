Squid Game 2: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie Netflix

È difficile immaginare qualcosa di più spaventoso che affrontare le sfide di Squid Game e finalmente i fan potranno presto tornare ad immergersi in questa terrificante realtà con la seconda stagione della serie sudcoreana vincitrice di un Emmy creata da Hwang Dong-hyuk, un enorme successo per Netflix sin dal momento in cui è stata trasmessa per la prima volta nel 2021. La conferma di una seconda stagione dello show è arrivata in fretta, anche grazie agli incredibili risultati ottenuti dalla serie, ma ci sono ancora molti aspetti non chiari ai fan per quanto concerne il futuro di questo amato titolo del gigante dello streaming. Di seguito esploreremo più a fondo i dettagli che conosciamo con certezza riguardo a Squid Game 2, cercando di gettare luce sugli intricati sviluppi della trama.

La data di uscita della seconda stagione di Squid Game

Squid Game: una scena della serie Netflix

Al momento, non possiamo stabilire con precisione quando gli abbonati a Netflix avranno accesso alla seconda stagione di Squid Game, poiché non è stata confermata alcuna data di uscita. Nel maggio del 2022, Hwang Dong-hyuk ha svelato a Vanity Fair che il secondo capitolo della serie potrebbe potenzialmente debuttare sulla piattaforma nel 2023, anche se ormai quest'eventualità sembra essere poco probabile. Dovremo quasi sicuramente pazientare fino al 2024 per goderci la tanto attesa seconda stagione.

Il ritorno del protagonista, Lee Jung-jae

Anche se ci sono tecnicamente 456 concorrenti in Squid Game, la vera stella è il giocatore numero 456, Seong Gi-hun, interpretato magistralmente da Lee Jung-jae, vincitore di un Emmy come Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica. Il fatto che Lee riprenda il suo coinvolgente ruolo di giocatore compulsivo e padre divorziato non sorprenderà coloro che hanno visto la fine della prima stagione, ma l'attore non sarà l'unico interprete a fare ritorno.

Squid Game: Il protagonista della serie tv

Il cast della seconda stagione è stato annunciato in un video pubblicato da Netflix su YouTube, confermando il ritorno di Lee Byung-hun in uno dei ruoli principali. Anche il misterioso fratello del re del gioco mortale, il detective di polizia Hwang Jun-ho (interpretato da Wi Ha-joon), avrà un ruolo nella nuova stagione, rivelando che è sopravvissuto dopo essere stato fatto cadere in mare da In-ho. Possiamo inoltre aspettarci di vedere Gong Yoo interpretare il ruolo del reclutatore dei concorrenti del nuovo Squid Game.

Perché ci piacciono opere come Alice in Borderland e Squid Game?

I nuovi membri del cast della serie Netflix

Dato che la maggior parte dei protagonisti della prima stagione non ha superato le sfide mortali del gioco, non sorprende che nel cast della seconda stagione di Squid Game compaiano nuovi volti, chiamati a interpretare i concorrenti di questa nuova, terrificante edizione. I membri del cast si sono già riuniti per la lettura del copione nel giugno 2023, come riportato da Tudum: tra di loro spiccano il musicista Yim Si-wan, il celebre Kang Ha-neul, insieme a Park Gyu-young e Park Sung-hoon.

Una scena di Squid Game

Merita una menzione speciale anche la presenza di Jo Yu-ri, membro del gruppo musicale IzOne che ha debuttato come attrice nella miniserie del 2022, Mimicus; la star sarà affiancata da Yang Dong-geun, Won Ji-an, Kang Ae-sim e Lee David (noto principalmente per l'horror del 2017, Gremlin). Aggiungiamo a questo mix Lee Jin-uk, noto per la sua partecipazione alla serie TV horror di Netflix, Sweet Home; Choi Seung-hyun del gruppo rap Big Bang e Roh Jae-won della commedia del 2022, Missing Yoon. Non sappiamo ancora niente a proposito dei personaggi interpretati dai membri del cast nella seconda stagione di Squid Game.

La vendetta, il tema centrale di Squid Game 2

È giunto il momento di approfondire ulteriormente la trama della seconda stagione dello show: nella scena finale della prima stagione, Seong Gi-hun rinuncia all'opportunità di riunirsi con sua figlia negli Stati Uniti per sconfiggere l'organizzazione che si nasconde dietro alle sfide mortali. Dalla sua decisione, i fan possono dedurre che il nucleo della prossima fase dello show sarà la vendetta e le parole di Lee Jung-jae a All K-Pop sembrano confermarlo:

"Come abbiamo visto alla fine della stagione 1, la trama principale della stagione 2 sarà incentrata sulla vendetta. La chiave del funzionamento dei giochi nella stagione 1 è stata il personaggio di Lee Byung-hun, quindi sembra che noi due saremo al centro di questa prossima storia."

Squid Game: una scena della serie tv Netflix

Prevediamo uno scontro epico nel prossimo capitolo e una sfida di un livello completamente nuovo: l'eroe dal passato complicato contro il principale antagonista della prima stagione. Questo è ciò che sappiamo sulla trama di Squid Game 2 e, anche se non è molto, sarà sicuramente abbastanza per far entusiasmare i fan.

L'inizio delle riprese

Come menzionato in precedenza, la data di uscita della seconda stagione della serie su Netflix è ancora sconosciuta. Tuttavia, possiamo confermare che le riprese dei prossimi episodi sono attualmente in corso: secondo un articolo pubblicato da News 1 in Corea del Sud, le telecamere hanno iniziato a girare questa estate. Durante un'intervista, l'attore Lee ha dichiarato che si prevede che le riprese dureranno "approssimativamente 10 mesi", coincidendo con la durata delle riprese della prima stagione dello show. L'ultima informazione riguardante lo stato della produzione risale a fine agosto, quando l'attore ha preso una breve pausa dal set per partecipare alla première giapponese del suo nuovo film, Hunt, secondo quanto riportato da Oricon News.

Chi è Lee Jung-jae? L'attore di Squid Game che ha fatto la storia vincendo l'Emmy

Il regista e la possibilità di una terza stagione

Squid Game: Oh Yeong-su in una scena

È doveroso sottolineare che, una volta che la seconda stagione di Squid Game sarà finalmente disponibile su Netflix, potrebbe non trattarsi comunque dell'ultima occasione che avremo di immergerci in questo mondo oscuro ed estremamente coinvolgente. Secondo quanto riportato dal Korea Times, il creatore dello show ha già avviato le trattative con Netflix riguardo a una possibile terza stagione, anche se al momento non è stato ancora fatto un annuncio ufficiale.

Grazie ad una clip del dietro le quinte diffusa da Netflix, abbiamo scoperto che inizialmente Hwang aveva concepito Squid Game come un film, ma l'idea fu respinta da diverse major che la considerarono "irrealistica". Tuttavia, a distanza di un decennio, tematiche come la difficoltà finanziaria e la disperazione causata dal denaro presenti in Squid Game sono diventati più attuali e credibili, portando Netflix a selezionare il progetto originale di Hwang per la realizzazione di un adattamento destinato al piccolo schermo.

Un reality show basato sulla serie è anche in arrivo su Netflix

Squid Game: una scena della serie Netflix

Coloro che non vedono l'ora di immergersi nella seconda stagione di Squid Game e speravano di farlo entro la fine di quest'anno sono fortunati: il 22 novembre 2023, Netflix rilascerà una nuova serie reality chiamata Squid Game: The Challenge. In questa eccitante avventura, 456 concorrenti si sfideranno in una serie di giochi ispirati a quelli dello show originale, con la possibilità di vincere un premio piuttosto impressionante: 4,56 milioni di dollari.

Sebbene le sfide di The Challenge non portino ovviamente alla morte come nella serie, alcuni concorrenti hanno dichiarato di aver subìto infortuni sul set e di aver vissuto esperienze terribili come l'assideramento. Tuttavia, Netflix ha respinto queste affermazioni, dichiarando che le accuse sono false e che la sicurezza dei concorrenti è stata la priorità assoluta. Gli spettatori avranno modo di scoprire quanto sia stato folle questo reality show in poco più di dieci giorni, ovvero non appena sarà reso disponibile sulla celebre piattaforma di streaming.