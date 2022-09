Squid Game fa la storia agli Emmy 2022 conquistando i premi per il miglior attore e miglior regia

Squid Game fa la storia agli Emmy 2022. Lee Jung-jae è diventato la prima star asiatica a vincere l'Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Il sudcoreano ha vinto per aver interpretato il ruolo principale del sempre più disperato Seong Gi-hun nello show Netflix. Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha vinto il premio per il miglior regista di serie drammatiche, anche lui è il primo asiatico a farlo.

Lee Jung-jae è il primo attore a conquistare l'Emmy come protagonista in una serie non in lingua inglese. la star coreana ha battuto i rivali Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark), Jeremy Strong (Succession), Adam Scott (Severance) e Brian Cox (Succession).

Ambientata a Seoul, la serie distopica che è diventata lo show più seguito nella storia di Netflix, ha visto centinaia di concorrenti bisognosi di denaro giocare a giochi mortali per bambini per vincere premi in denaro.

Lee Jung-jae ha interpretato il giocatore 456, un padre single a corto di soldi che è entrato nel gioco e alla fine ha vinto. Qui la nostra recensione di Squid Game, divenuta un fenomeno della cultura pop quando ha debuttato lo scorso settembre ed è stata la prima serie in lingua non inglese nominata come miglior serie drammatica agli Emmy. Lo show ha ricevuto 14 nomination.

Dopo aver accettato il suo premio, Lee ha ringraziato il regista Hwang "per aver reso un problema realistico che tutti noi affrontiamo prendere vita in modo così creativo sullo schermo con un'ottima sceneggiatura e una grafica straordinaria".