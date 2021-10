Squid Game: LeBron James critica il finale, la riposta piccata del creatore dello show

Durante un'intervista recente Hwang Dong-Hyuk, il creatore di Squid Game, ha risposto alle critiche di LeBron James, il quale ha dichiarato di aver apprezzato la serie coreana pur avendo trovato il finale poco credibile. La risposta del creatore dello show è arrivata piuttosto in fretta: "Avete visto Space Jam 2?", ha chiesto il regista, criticando il sequel del film cult anni '90, di cui LeBron è protagonista.

LeBron James ha concluso una recente conferenza stampa con una conversazione relativa al finale dello show: "Non mi è piaciuto. Lo so che devono lasciare aperto per una stagione 2 ma, dai, sali su quel diavolo di aereo e vai a vedere tua figlia, bro. Che stai facendo?". James si riferisce alle ultime sequenze della serie in cui il protagonista Seong Gi-hun decide di non fare visita a sua figlia negli Stati Uniti, ma di rimanere in Corea con la missione di porre fine ai giochi una volta per tutte.

Si dà il caso che queste critiche non siano state molto apprezzate da Hwang che, sulle pagine del The Guardian, ha ringraziato l'atleta per aver visto la serie chiarendo però che non cambierebbe mai il finale: "Ma lo avete visto Space Jam 2? LeBron James è un grande e può dire quello che vuole, lo rispetto. Anzi, sono molto grato che abbia guardato la serie. Ma non cambierei il mio finale, quello è quello che ho scelto. Se lui ha un suo finale che lo soddisfi, magari potrebbe realizzare il suo sequel. Lo guarderò e forse gli manderò un messaggio dicendogli 'Mi è piaciuto il tuo show, tranne il finale'".

Il terzo miglior marcatore della storia dell'NBA, a quanto pare, ha trovato divertenti le aspre parole del creatore di Squid Game; LBJ ha condiviso su Twitter un post relativo all'intervista di Hwang Dong Hyeuk: "Non può essere vera questa cosa, giusto? Spero proprio di no."