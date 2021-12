Squid Game: la star Hae-soo Park reciterà nella versione coreana de La casa di carta

Hae-soo Park, interprete di Squid Game, sarà Berlino nella versione coreana de La casa di carta, in preparazione per Netflix.

Dopo aver recitato nell'hit coreana Squid Game, divenuta fenomeno globale grazie a Netflix, l'attore Hae-soo Park tornerà a collaborare col servizio di streaming per un nuovo progetto: l'adattamento coreano de La casa di carta.

Una scena di Squid Game

Il quarantenne Hae-soo Park, che ha interpretato Cho Sang-woo in Squid Game, avrebbe già firmato il contratto per recitare nell'adattamento della serie spagnola La casa di carta. L'adattamento coreano dello show è stato annunciato a novembre 2020, anche se non è chiaro quando sarà pronto per la messa in onda.

La serie originale La casa di carta segue un insolito gruppo di ladri che mette in piedi la più grande rapina nella storia spagnola, rubando 2,4 milioni di euro dalla Zecca Reale di Spagna. Gli ultimi episodi della serie, composta da cinque stagioni, approderanno su Netflix il 3 dicembre.

Netflix ha annunciato il cast dell'adattamento coreano de La casa di carta alla fine di marzo, ben prima che Squid Game diventasse un successo monumentale. La serie sarà ambientata nella penisola coreana e i creatori dello show "daranno nuova vita alla trama familiare e porteranno materiale nuovo al pubblico globale con 12 episodi".

Park interpreterà uno dei membri della banda che portano a termine questa nuova rapina, Berlino.

Altri membri nella banda includono Yoo Ji-tae nel ruolo del Professore, Jeon Jong-seo come Tokyo, Lee Won-jong come Mosca, Kim Ji-hun come Denver, Jang Yoon-ju come Nairobi, Lee Hyun-woo come Rio, Kim Ji -hun come Helsinki e Lee Kyu-ho come Oslo.

Poche ore fa Netflix ha annunciato uno spinoff de La casa di carta dedicato proprio al personaggio di Berlino, in arrivo nel 2023.