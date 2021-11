Squid Game 2: la seconda stagione della serie Netflix è stata confermata

La seconda stagione di Squid Game è stata ufficialmente confermata: anche se la maggior parte delle serie tv coreane generalmente sono composte da una sola stagione, dopo gli svariati record stabiliti dalla serie Netflix è diventato piuttosto evidente che lo show non sarebbe terminato con il finale, lasciato volutamente aperto, della prima stagione.

Sebbene Hwang Dong-hyuk si fosse dichiarato "incerto" a proposito dell'eventuale realizzazione di una seconda stagione nelle ultime settimane, l'ideatore della serie tv ma ha appena confermato l'arrivo dei nuovi episodi: "ci sarà davvero una seconda stagione di Squid Game".

L'annuncio arriva attraverso una video-intervista postata su Twitter da AP Entertainment durante la quale il creatore della serie ha dichiarato: "C'è stato così tanto amore intorno a questa serie, e si è scatenata un'ondata di richieste talmente forte, che è quasi come se non avessimo altra scelta. Ma dirò che ci sarà davvero una seconda stagione. Le idee sono tutte nella mia testa in questo momento. Anzi, sono attualmente nel processo di pianificazione. Ma penso che per ora sia troppo presto per dire quando uscirà".

Hwang Dong Hyeuk, intervistato dal The Guardian, a proposito della possibilità di realizzare una seconda stagione di Squid Game, aveva precedentemente affermato: "Certo ne abbiamo parlato, penso sia una cosa inevitabile perché la serie è diventata un tale successo. Stiamo considerando il da farsi. Al momento c'è un film che ho in mente, un film che vorrei fare davvero, ma non penso che inizierò a lavorarci subito. Sto pensando a cosa fare prima. Parlerò con Netflix."