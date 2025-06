Squid Game, il creatore della serie Netflix anticipa l'arrivo dello spin-off: ecco cosa raconterà

Netflix ha appena diffuso il trailer della terza stagione di Squid Game, che debutterà il 27 giugno in streaming, e ora il creatore Hwang Dong-hyuk sta stuzzicando i fan con l'idea di un potenziale spin-off della serie internazionale sudcoreana.

"Se farò uno spin-off, sarà una storia che si svolgerà tra la prima e la seconda stagione. C'è stato un intervallo di tre anni tra le due stagioni", ha dichiarato Hwang a IndieWire sul red carpet dei Gotham Awards il 2 giugno scorso. "Quindi, voglio mostrare cosa hanno fatto in quel periodo".

Hwang ha rivelato di aver sognato la terza stagione di Squid Game mentre stava progettando la seconda: "Dopo aver terminato l'intera stagione, la prima stagione... ho cercato di elaborare l'idea della seconda e della terza stagione allo stesso tempo", ha spiegato.

Cresce l'ansia per la reazione del pubblico alla terza stagione

Squid Game, un'immagine dalla terza stagione

La star Lee Jung-jae ha dichiarato che i fan non vorranno perdersi i nuovi episodi. "Ci sono così tanti significati e temi che vengono esplorati attraverso ognuno dei personaggi", ha spiegato a IndieWire. "Sicuramente lo stesso vale anche per il mio personaggio. Perciò, dovete assolutamente vederla".

Squid Game: i protagonisti in una foto della stagione 2

Jung-jaw ha dichiarato all'Hollywood Reporter di essere "nervoso" per la reazione che i fan potrebbero avere alla fine della terza stagione: "So che molti di voi sono curiosi di sapere cosa succederà nella terza stagione, ma tutti noi siamo più curiosi di sapere quanto vi piacerà. Quindi, non vedo l'ora", ha detto Jung-jaw per poi aggiungere: "Sono molto nervoso".

La seconda stagione si era chiusa con la fallita ribellione di Gi-hun contro Front Man e con la morte del suo amico Jung-bae (Lee Seo-hwan). All'inizio della terza stagione, il protagonista dovrà affrontare le conseguenze emotive di quella perdita. Dovrà anche mettersi alla prova con nuovi pericoli, come il Front Man, infiltrato come Giocatore 001.