Squid Game 3: il creatore rivela nuovi dettagli sul gran finale

Con la terza e ultima stagione di Squid Game sempre più vicina, il creatore della serie Hwang Dong-hyuk ha condiviso nuovi indizi su ciò che accadrà nel celebre survival drama sudcoreano. E a giudicare dalle sue parole, il Giocatore 456 interpretato da Lee Jung-jae si troverà ad affrontare prove ancora più estreme e destabilizzanti rispetto al passato.

"Per la terza stagione ho voluto introdurre giochi capaci di mettere davvero a nudo gli aspetti più oscuri dell'essere umano". ha raccontato Hwang in un'intervista a Entertainment Weekly. "Visto che la storia si avvicina al suo culmine, cercavo qualcosa di ancora più intenso e crudo".

Nel costruire i giochi della stagione finale, Hwang ha attinto da un elenco di passatempi della sua infanzia, utilizzati come ispirazione per tutta la serie. "Nella prima stagione c'erano giochi come il tiro alla fune che sfruttavano la paura dell'altezza. Questo elemento è mancato nella seconda stagione, quindi ho deciso di reintegrarlo nella terza per amplificare la tensione e il terrore", ha spiegato.

Una scena di Squid Game

Anche se il destino finale di Gi-hun resta avvolto nel mistero, lo showrunner ha assicurato che la terza stagione offrirà una chiusura definitiva e carica di significato. "La prima stagione metteva a fuoco la competizione feroce all'interno di una società capitalistica estrema. Nella seconda, abbiamo esplorato il tentativo di ribellione di Gi-hun, poi fallito. Per la terza, volevo invece concentrarmi su come preservare l'umanità anche nel mezzo di una competizione brutale. È una domanda centrale".

Cosa accadrà in Squid Game 3?

La seconda stagione si era chiusa con la fallita ribellione di Gi-hun contro Front Man (Lee Byung-hun) e con la morte del suo amico Jung-bae (Lee Seo-hwan). All'inizio della terza stagione, il protagonista dovrà affrontare le conseguenze emotive di quella perdita.

Squid Game: una foto tratta dalla stagione 2

"Gi-hun attraverserà un'evoluzione molto marcata nel corso della stagione", anticipa Hwang. "Ma anche Myung-gi (Im Si-wan), il padre del bambino, vivrà un cambiamento profondo. Sarà un altro arco narrativo chiave della storia".

Nel trailer recentemente diffuso, un pianto di neonato ha lasciato intuire un possibile parto imminente per il personaggio di Jun-hee (Jo Yu-ri), sebbene non sia chiaro se ciò avverrà all'interno o all'esterno dei giochi. "Quel bambino sarà centrale nella stagione finale", ha confermato Hwang. "Non sarà importante solo per Jun-hee, ma anche per il destino di molti altri personaggi. Sarà un punto focale".