Squid Game, anche Mike Flanagan, autore di Midnight Mass, consiglia la serie Netflix

Anche Mike Flanagan ha visto Squid Game e ha consigliato la nuova serie coreana distribuita su Netflix. Il creatore di Midnight Mass ha dichiarato di aver appena visto lo show e di essere rimasto soddisfatto.

A proposito di Squid Game, Mike Flanagan ha dichiarato: "Ho appena finito di vedere Squid Game. Mi è piaciuto davvero, davvero tanto!". Le parole del creatore di Midnight Mass e The Haunting of: Hill House sono un'eccellente conquista da parte dello show arrivato da poco tempo su Netflix (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Squid Game).

Qualche giorno fa, Hwang Dong-hyuk ha aperto alla possibilità di realizzare una seconda stagione di Squid Game. A questo proposito, lo sceneggiatore e regista ha dichiarato a Variety di essere interessato a realizzare la seconda stagione del suo progetto soltanto qualora venga coinvolta anche una writers room.

La serie coreana sta lentamente conquistando il pubblico di tutto il globo e rischia di trasformarsi nello show Netflix più visto di tutti i tempi: la notizia del giorno è che, a causa del successo di Squid Game, un provider coreano vuole citare in giudizio Netflix per non aver contribuito al mantenimento delle infrastrutture tecniche necessarie per permettere la trasmissione di dati internet ad alta velocità.