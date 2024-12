Squid Game 3: cosa sappiamo e quando potrebbe debuttare la prossima stagione?

Squid Game, la serie più seguita di Netflix, si sta preparando per la sua conclusione: il creatore Hwang Dong-hyuk ha confermato che il brutale dramma di sopravvivenza si concluderà con un'esplosiva terza stagione.

Dopo l'uscita della seconda stagione il 26 dicembre scorso, i fan non dovranno aspettare altri tre anni per la risoluzione della storia. L'imminente terza stagione, le cui riprese sono già state completate ed è ora in fase di post-produzione, promette di offrire il capitolo finale della ricerca di vendetta di Seong Gi-hun.

"Onestamente, quando stavo lavorando alla prima stagione, non avevo alcun piano o pensiero che ci sarebbero state altre stagioni", aveva detto Hwang a Entertainment Weekly. Tuttavia, il successo travolgente della serie ha cambiato la sua prospettiva. "Sapevo che i fan si aspettavano molto e che erano curiosi di sapere cosa avrebbe fatto Gi-hun in seguito, quindi non volevo che finisse qui", ha spiegato. "Era quasi la mia missione o il mio ruolo quello di raccontare ulteriormente quella storia".

Squid Game, cosa ci aspettiamo dalla terza stagione?

Il creatore Hwang ha promesso un arco narrativo sempre più intenso per la stagione finale. "Con ogni episodio migliorerà. Con ogni stagione migliorerà e diventerà una storia più estesa, più intensa e sicuramente più divertente. Quindi assicuratevi di guardarla fino alla fine!", ha dichiarato a Variety.

L'ultima stagione si concentrerà molto sullo stato emotivo di Gi-hun dopo il fallimento della sua ribellione. "Gi-hun ha perso tutto, compreso il suo migliore amico, e tutti i suoi tentativi sono falliti, e ora, cosa accadrà?", ha anticipato. "In che stato sarà Gi-hun? E cosa sceglierà di fare? Continuerà la missione? Si arrenderà o persisterà?". Su queste pagine la recensione di Squid Game 2.

Quando arriverà in streaming Squid Game 3?

Sebbene Netflix non abbia annunciato una data esatta per la première, il servizio di streaming ha confermato una finestra di rilascio per il 2025. Le speculazioni del settore suggeriscono che la stagione finale potrebbe seguire lo schema della seconda stagione, con un debutto alla fine del 2025, forse nuovamente intorno alle festività natalizie, ma Hwang ha accennato a un periodo più specifico.

"Annunceremo presto la data d'uscita della terza stagione", ha anticipato. "Probabilmente mi aspetto che venga lanciata verso l'estate o l'autunno del prossimo anno".