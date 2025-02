Netflix svela i film e le serie più viste dagli abbonati nella seconda parte del 2024

Netflix ha pubblicato il suo ultimo Engagement Report, condividendo cosa hanno guardato le persone sulla piattaforma da luglio a dicembre 2024.

L'engagement (cioè il tempo trascorso guardando uno show) è il miglior indicatore del gradimento degli abbonati Netflix. Più le persone guardano un determinato prodotto, più attribuiscono un valore molto alto al servizio.

Il Report sull'Engagement semestrale copre circa il 99% di tutto il tempo di visione video su Netflix. Il modo più semplice per misurare l'engagement è tramite le visualizzazioni (ore totali visualizzate divise per la durata dello show), poiché è una metrica che tutti i servizi di streaming possono replicare e su Netflix è altamente correlata al completamento di uno show.

Netflix, serie più viste nella seconda parte del 2024

Squid Game non ha rivali sulla piattaforma

La seconda stagione dello show coreano, che ha avuto il maggior numero di ore visualizzate in questo report, rappresenta solo lo 0,7% delle visualizzazioni degli ultimi sei mesi.

Netflix, serie più viste nella seconda parte del 2024

Gli abbonati hanno guardato oltre 94 miliardi di ore su Netflix nella seconda metà dell'anno scorso, un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Nonostante sia stata presentata in anteprima solo sei giorni prima della fine dell'anno, la Stagione 2 di Squid Game ha dominato la seconda metà come la nostra serie più vista con 87 milioni di visualizzazioni.

I film di animazione continuano a generare un alto coinvolgimento. 10 dei primi 25 film nella seconda metà dell'anno erano animati, tra cui Il Grinch del Dr. Seuss (67M), Trolls 3 - Tutti insieme (61M), That Christmas (60M), Sing (58M) e Saving Bikini Bottom (56M).

Il True Crime rimane un genere popolare e ha attirato il pubblico per Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez (39M), American Murder: il caso Laci Peterson (37M), Worst Ex Ever - Relazioni fatali (26M), Into the Fire: la figlia scomparsa (25M), Los Niños Perdidos: 40 giorni nella foresta (22M).

Quasi un terzo di tutte le visualizzazioni su Netflix è arrivato da show e film non in inglese, con il norvegese La Palma (52M) e il messicano L'Incidente (41M) tra le serie più viste nella seconda metà dell'anno. Ci sono anche successi come Family Pack (41M) dalla Francia, la Stagione 2 de L'Imperatrice (19M) dalla Germania, Senna (15M) dal Brasile e Cent'anni di Solitudine (9M) dalla Colombia.