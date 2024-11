Squid Game 2, l'autore ha ammesso l'unica ragione per cui è tornato alla serie

Squid Game tornerà per la seconda stagione a dicembre e il creatore ha rivelato l'unica ragione che lo ha spinto a tornare per altre due stagioni della serie e a raccontare il resto della storia dopo il fenomenale successo ottenuto dalla prima.

Lo show è stato uno dei più sorprendenti successi di Netflix degli ultimi anni, visto che al suo debutto ha conquistato il mondo. Con la fine della prima stagione, però, le cose sembravano un po' finite, perché mentre Gi-Hun faceva intendere che sarebbe tornato per vendicarsi, la storia in sé sembrava conclusa. Ma poi è stato rivelato che in realtà ci sarebbero state altre due stagioni per concludere il tutto.

Nonostante il successo globale ottenuto da Netflix, è stato riferito che il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, non ha ricevuto un compenso così alto come molti fan avevano ipotizzato in seguito all'acquisizione effettuata. La seconda stagione di Squid Game debutterà sulla piattaforma il 26 dicembre 2024, in tempo per le festività.

Hwang è stato molto schietto riguardo alle difficoltà incontrate per realizzare la prima stagione, così quando la BBC gli ha chiesto il motivo del suo ritorno, Dong-hyuk ha rivelato che i soldi sono stati la ragione principale. "Soldi... Anche se la prima stagione è stata un enorme successo globale, onestamente non ho guadagnato molto...".

Squid Game 2, il creatore e regista: "Ho ancora un po' di storie da raccontare"

Come riportato dal LA Times, il massiccio successo della prima stagione di Squid Game non si è tradotto in un grosso guadagno per lo stesso Hwang Dong-hyuk. Il creatore ha ricevuto un compenso forfettario per la serie e i diritti (come da contratto abituale di Netflix con i suoi autori di K-drama), ma non ha ricevuto alcun bonus in base all'eventuale successo. Dong-hyuk guarda quindi a questa seconda stagione come a un'occasione di riscatto finanziario: "Fare la seconda stagione mi aiuterà a compensare anche il successo della prima".

Mentre la serie Netflix si prepara al gran finale, non manca molto per vedere come andrà a finire per Gi-Hun e per tutti gli altri personaggi che riusciranno a sopravvivere fino agli ultimi episodi. La terza stagione di Squid Game dovrebbe arrivare già nel corso del 2025.