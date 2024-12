Squid Game 2: l’analisi del finale e cosa significa per il futuro della serie

Dopo tre anni, lo show è tornato su Netflix per lasciarci in sospeso in vista della terza ed ultima stagione. Occhio agli spoiler.

Il gioco del calamaro è tornato, e si è anche concluso con un epilogo che fa esattamente da ponte e rampa di lancio per un terzo ed ultimo ciclo di episodi, che inizieranno a girare ad inizio 2025 per una messa in onda nel corso dell'anno (ci verrebbe da dire, il prossimo Natale sotto l'albero?).

Una scena di confronto

Ma cosa è successo in questo settimo episodio e cosa comporta per il futuro di Squid Game? Scopriamolo in questo nostro speciale e, ovviamente, fate attenzione agli spoiler qualora non lo aveste già visto.

Squid Game 2, la spiegazione del finale

L'epilogo della seconda stagione della serie Netflix risolve parte degli interrogativi aperti nella precedente puntata, per lasciarne molti altri all'ultimo atto. Proprio come in ogni storia di divario sociale che si rispetti, l'ex vincitore Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) ha guidato una ribellione nei confronti degli organizzatori del gioco, provando a salire le iconiche scale colorate che hanno caratterizzato l'architettura dello show fin dal ciclo inaugurale, fino alla sala di controllo. Purtroppo non è riuscito ad arrivare a destinazione perché Hwang In-ho (Lee Byung-hun), ovvero il giocatore 001, si è rivelato essere il Front Man sotto mentite spoglie.

Proprio come il precedente primo player, l'anziano Oh Il-nam, che si era scoperto essere il creatore dei giochi per la vita. Hwang In-ho è un precedente vincitore (2015) che, avendo capito quanto bassa fosse la decenza umana quando si tratta di avidità, ha deciso di passare dall'altra parte della barricata diventandone addirittura il coordinatore all'interno. Fingendosi un giocatore, ha potuto familiarizzare con il protagonista e controllare il suo ritorno sull'isola. Una scelta simbolica dato che se l'ultimo della lista è divenuto il primo vincitore nella precedente edizione, i numeri 1 si sono sempre rivelati dei voltagabbana pericolosi.

La vera identità di 001

D'altronde, il vecchio amico ed ex marine di Seong Gi-hun, Park Jung-bae (Lee Seo-hwan), intravisto nella prima stagione, e questa volta partecipante attivo dei nuovi giochi, aveva intuito qualcosa. Aveva infatti assistito suo malgrado all'uccisione da parte di 001 di un altro giocatore a sangue freddo, per salvare entrambi al Raduno. Jung-bae non era sicuro di doverlo dire all'amico; non ha fatto in tempo ed è morto durante il tentativo di rivoluzione, finito nel sangue.

Squid Game 2, recensione: il ritorno di un cult. Ancora più grande e ancora più vendicativo

Storie parallele nella serie Netflix

Non c'è solo la storia di Seong Gi-hun in Squid Game 2 ma anche quella di Hwang Jun-ho (Wi Ha-jun), il poliziotto che si era introdotto sull'isola sotto copertura come una delle guardie per poi scoprire che il fratello perduto da tempo era diventato, appunto, il Front Man. Quest'ultimo gli aveva sparato gettandolo da una scogliera ma un peschereccio gli ha salvato la vita. Il capitano della barca, che successivamente lo aveva aiutato a cercare - e poi trovare - l'isola, si è rivelato essere un altro doppiogiochista evidentemente comprato dal Front Man e dai VIP (i ricchi che finanziano il "progetto"), uccidendo tutti i soldati che si erano portati dietro per smantellare i giochi dall'interno una volta per tutte.

A questo punto, le chance dei due protagonisti che vogliono vendicarsi a tutti i costi di ciò che hanno subito si sono drasticamente ridotte... ma vogliamo sperare in un ulteriore colpo di scena nei prossimi episodi. Anche perché ora molti segreti sono venuti alla luce, sono davvero pochi i giocatori sopravvissuti e solamente tre giochi su sei sono stati eseguiti, oltre al round speciale ovvero il massacro simile a quello della prima stagione. La terza stagione si rivelerà una partita a due proprio come quella tra Seong Gi-hun e Cho Sang-woo nel gioco del calamaro. Solo che questa volta la posta in gioco è molto più alta: l'esistenza dei giochi stessi, che viene ribadito esisteranno finché ci sarà gente disposta a partecipare per rientrare dei propri debiti. L'obiettivo di 456 è raggiungere proprio i VIP e fermare il progetto a monte, non semplicemente il luogo dove si svolgono perché ne costruirebbero subito un altro, e così via.

Guardie e ladri

Infine c'è una terza storyline, quella di Kang No-eul (Park Gyu-young), altra new entry della stagione. Una giovane ex soldatessa disertrice disposta a tutto pur di ritrovare la figlia che ha dovuto abbandonare da piccola. Per racimolare tutti i soldi necessari con cui paga un investigatore privato pur di rivederla decide di entrare nei giochi ma da guardia e non da giocatrice, finendo in una sorta di livello intermedio di comando. Sarà per il suo passato, ma tende ad uccidere anche chi è in fin di vita (impedendo il trapianto degli organi), finendo per litigare con le altre guardie e creando dissidi con il Front Man, che finora l'aveva coperta. Negli ultimi episodi rischia addirittura di venire picchiata e stuprata dai colleghi che volevano "rimetterla in riga". Anche il suo destino sarà decisivo nel capitolo finale.

Squid Game 2: tra Bocelli, Slam Dunk e il Capitalismo. Le anticipazioni secondo il regista e il cast

Squid Game 2, la scena post-credits

La bambola della serie Netflix ha un nuovo compagno di giochi

C'è anche una sequenza dopo i titoli di coda nel finale di Squid Game 2. Nella stessa, si vedono tre giocatori di spalle in un gioco che sembra una variazione dell'Un, due, tre, stella originale. Di fronte a Young-hee, l'iconica bambola dello show, c'è infatti un bambino, Cheol-su. C'è anche un semaforo che da rosso diventa verde, dando il via... a cosa? Una delle tante domande per la terza ed ultima stagione. Potrebbe trattarsi di un nuovo gruppo di giocatori dato che i numeri sulle loro spalle non corrispondono ai sopravvissuti di questo finale, ma per il momento non ci è dato saperlo. Forse la ribellione non è davvero servita a nulla e i giochi non sono stati fermati? Si tratta di un flashforward o di un flashback?