Squid Game 2, recensione: il ritorno di un cult. Ancora più grande e ancora più vendicativo

Bissare un fenomeno di certe portate è quasi impossibile. A volte. Lo sa bene Netflix, pioniere di un nuovo modo di fare serialità, che sempre più - molti anni dopo il suo avvento e numerosi titoli e piattaforme nati successivamente - deve fare i conti con l'usura dei propri instant cult, che puntano a chiudere i battenti per lasciare spazio, forse, ad un'altra era televisiva.

L'iconica bambola del serial

Intanto però bisogna battere il ferro finché è ancora caldo, come si suol dire, e Squid Game 2 arriva dopo ben tre anni e un'attesa quasi spasmodica per ciò che ha rappresentato lo show, in tutto il mondo. La scommessa, però, ve lo diciamo subito, si può dire vinta, pur con qualche appunto.

Squid Game 2: si torna a giocare

Nella finzione scenica della serie Netflix sono passati tre anni, proprio come nella realtà. Avevamo lasciato l'unico sopravvissuto (e vincitore multimiliardario), il giocatore 456 (Lee Jung-jae, che nel frattempo ha avuto la parentesi The Acolyte), desideroso di vendicarsi dei ricchi e potenti che aveva scoperto avevano messo in piedi quella follia sanguinolenta. Sarà che siamo reduci da Il Gladiatore II ma ci sembra ancora di più un corrispettivo moderno degli antichi gladiatori romani, e simbolicamente Seong Gi-hun da ultimo della lista, diventava primo. Lo ritroviamo determinato a scovare il Reclutatore, il signore in abito che alla fermata della metropolitana riusciva a racimolare dei poveracci pieni di debiti e problemi economici e convincerli a partecipare alla partita.

Allo stesso tempo, anche l'unico altro sopravvissuto a quel massacro, Hwang Jun-ho (Wi Ha-jun), il poliziotto sotto mentite spoglie alla ricerca del fratello perduto, divenuto il Front Man come avevamo scoperto nel drammatico finale, non si è dato per vinto. Continua ad andare ciclicamente alla ricerca di quell'isola dimenticata da Dio e dagli uomini (non utilizziamo queste parole a caso) insieme al capitano di una nave che l'ha salvato dal mare e ha accettato di aiutarlo. Le strade dei due superstiti si incroceranno e dovranno decidere se fare squadra per un obiettivo comune: fermare una volta per tutto questo gioco sadico.

Tra vecchi e nuovi giocatori, la serie cresce ma non si ripete

Squid Game: una foto tratta dalla stagione 2

Squadra è proprio la parola chiave della seconda stagione, ancora di più della prima. Il fallo in cui poteva cadere facilmente era replicare esattamente lo stesso schema narrativo che aveva fatto la fortuna del ciclo inaugurale. Per fortuna, riesce a trovare un modo nuovo per presentare i giochi che i partecipanti dovranno affrontare, il loro sviluppo e la loro dinamica. Proprio la maggiore consapevolezza di Seong Gi-hun - e quindi di noi spettatori - si rivela una potenziale arma a doppio taglio, perché l'aver già partecipato e vinto non è detto sia necessariamente un bene.

Una delle new entry

Dopo il massacro della prima stagione, i nuovi sette episodi non si risparmiano (non affezionatevi a nessuno) su cadaveri e sequenze sanguinolente, e soprattutto riescono a caratterizzare abbastanza velocemente i partecipanti in modo da non far rimpiangere i vecchi. Ci si affeziona al loro background, alle loro storie tristi che li hanno portati lì. Anche se parallelamente non si vorrebbe rivedere la storia ripetersi.

Una stagione-ponte verso il gran finale

Una scena di confronto nella serie Netflix

In seguito al successo clamoroso della serie, i fan di uno show talmente iconico da aver generato costumi di Halloween, oltre ad una maxi bambola oramai riconoscibile, sono diventati molto più smaliziati. Ma anche più facilmente annoiabili, proprio come i cosiddetti VIP che hanno creato il gioco e sorseggiano champagne guardando dall'alto ciò che succede. Uno specchio inquietante in cui guardarsi e verso cui riflettere. Al centro, passatempi mortali che prendono ancora ispirazione dai più celebri giochi infantili coreani come l'Un due tre stella. Squid Game rappresenta il tradimento dell'infanzia: bisogna crescere ed imparare a prendersi le proprie responsabilità.

Il cast a Lucca

I colori dell'isola, così vivaci per una storia così nera, vengono utilizzati nuovamente in modo sapiente, così come alcune inquadrature e movimenti di macchina, dal regista vincitore dell'Emmy Hwang Dong-hyuk, che torna dietro la macchina da presa per riportare quell'incubo ad occhi aperti di fronte al pubblico. Un incubo che però contiene dei momenti di ilarità rispetto al passato, che potrebbero far storcere il naso a qualcuno ma che allo stesso tempo rappresentano il tentativo della mente umana di sdrammatizzare ed esorcizzare una situazione di estremo pericolo, messi di fronte alla vita e alla morte. Lo stesso ruolo lo svolge la colonna sonora che lavora anch'essa per contrasto, e non sarebbe stato possibile altrimenti per un prodotto del genere.

Squid Game: un'immagine della stagione 2

Un'allegoria della condizione umana e soprattutto dell'incredibile facilità con cui lo spirito di sopravvivenza e l'avidità vincano fin troppo spesso su qualsiasi altro istinto e sentimento, portandoci a voler prevaricare sugli altri come animali e non come macchine pensanti. In questo, il nuovo finale aveva un arduo compito e, se a livello di tensione, svolge un ottimo lavoro, lascia un po' l'amaro in bocca poiché, avendo già annunciato una terza ed ultima stagione, guarda a quell'epilogo con un fortunato colpo di scena che però lascia le porte dei giochi aperte. Se avrete il coraggio di rientrarvi un'ultima volta.