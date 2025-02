"Non è Sanremo ma Squid Game": Alessandro Cattelan spiega perchè tutti cadono dalle scale dell'Ariston

Alessandro Cattelan è uno dei conduttori simbolo di Sanremo 2025, sia per l'attività del Dopofestival sia perché affiancherà Carlo Conti nella conduzione dell'ultima serata.

Il presentatore piemontese ha commentato i recenti infortuni di Kekko dei Modà e di Francesca Michielin nel corso delle prove del festival, scendendo le scale dell'Ariston, ironizzando sul fatto che in realtà quello che inizia stasera non è il Festival della Canzone Italiana ma Squid Game.

Non è Sanremo ma Squid Game

"[Le scale] quest'anno sono molto ripide" scherza Cattelan "tanto è vero che si sono già fatti male Kekko dei Modà e Francesca Michielin. Quest'anno il Festival di Sanremo ha una scenografia con delle scale particolarmente ripide, per aumentare il quoziente di difficoltà".

Primo piano di Lee Jung-jae in una scena di Squid Game

Cattelan ha scherzato sulla possibilità che quello che sta per iniziare non sia Sanremo ma un altro programma tv:"Le scale sono trasparenti e qualcuno è già inciampato. Quest'anno non è Sanremo ma Squid Game".

La conduzione del Dopofestival e l'ultima serata a Sanremo

Alessandro Cattelan è stato scelto per il gran ritorno del Dopofestival, a distanza di cinque anni dall'ultima edizione. In onda dall'11 al 14 febbraio, il Dopofestival vedrà alla conduzione anche altri volti noti.

Ad affiancare Cattelan ci saranno Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo, Alessandra Celentano e gli Street Clerks.

Primo piano di Alessia Marcuzzi alla Festa di Roma 2016

Inoltre, Cattelan co-condurrà l'ultima serata di Sanremo al fianco di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. La prima serata vedrà sul palco dell'Ariston con il conduttore toscano anche Gerry Scotti e Antonella Clerici, oltre ai vari cantanti come ospiti: Jovanotti, Raf, Noa e Mira Awad.