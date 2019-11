Spy Kids, la saga su Netflix in streaming da oggi!

Spy Kids torna oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre con i primi tre film della saga ideata e iniziata da Robert Rodriguez nel 'lontano' 2001, e proseguita fino al quarto capitolo datato 2011.

Nel primo film, i piccoli Carmen e Juni pensano che i loro genitori siano noiosi e conducano una vita insignificante. Quello che loro non sanno è che Gregorio e Ingrid Cortez prima di sposarsi erano i migliori agenti segreti per i loro paesi. Ora, a distanza di anni la sparizione di alcuni dei vecchi colleghi, costringe i coniugi Cortez a tornare in azione, ma quando si troveranno in pericolo troveranno un aiuto insperato nei propri figli. Nel cast del film Antonio Banderas, Carla Gugino, Alan Cumming e Danny Trejo, già nei panni di Machete.

I giovani protagonisti del film Spy Kids 2: l'isola dei sogni perduti

In Spy Kids 2: l'isola dei sogni perduti, dopo il grande successo della loro prima missione, gli adolescenti Carmen e Juni sono stati arruolati come agenti OSS di Secondo Livello. Per compiere la loro prima missione è, però, necessario il coinvolgimento di tutta la famiglia. Si tratta, infatti, di proteggere il mondo da un folle scienziato che vive solitario su un'isola popolata da una fauna di fantasiose creature.

Il terzo capitolo, Missione 3D: Game Over, vede Carmen catturata in un gioco di realtà virtuale progettato dal loro nuovo nemico, il Fabbricante di giocattoli. Starà così a Juni salvare la sorella e il mondo intero. I primi tre film della saga di Spy Kids, già disponibile su Netflix, hanno incassato in tutto il mondo la bellezza di 465 milioni di dollari. Il quarto episodio è stato il più deludente dal punto di vista del box-office, tanto da stoppare ufficialmente i nuovi capitoli.

La saga di Spy Kids è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.