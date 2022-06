Spy Kids: Gina Rodriguez e Zachary Levi protagonisti del film reboot

Il reboot di Spy Kids ha trovato i suoi protagonisti: Gina Rodriguez e Zachary Levi. Il nuovo film sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Netflix, Skydance e Spyglass.

Il progetto sarà scritto, diretto e prodotto da Robert Rodriguez.

Spy Kids tornerà sugli schermi grazie a Netflix, che ha già collaborato con il regista in occasione di We Can Be Heroes.

Robert Rodriguez collaborerà con Racer Max per scrivere la sceneggiatura.

Il cast del film sarà composto da Gina Rodriguez, Zachary Levi, Everly Carganilla e l'esordiente Connor Esterson.

Gli eventi raccontati nel nuovo progetto saranno ambientati dopo che i figli dei più grandiosi agenti segreti hanno aiutato involontariamente un potente sviluppatore di videogiochi a diffondere un virus per i computer che gli permette di controllare tutta la tecnologia, portando i giovani a diventare a loro volte spie per salvare i loro genitori e il mondo.

Nel team della produzione ci saranno David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per Skydance, mentre per Netflix ci sarà Nick Nesbit a occuparsi del progetto.

Gina Rodriguez, prossimamente, sarà impegnata anche sul seet delle serie Not Dead Yet e Last Known Position. Zachary Levi apparirà invece in Shazam! Fury of the Gods ed è stato protagonista di American Underdog.