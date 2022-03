Spy Kids: Robert Rodriguez sceneggiatore e regista del reboot realizzato per Netflix

Spy Kids ritornerà sugli schermi: Netflix ha stretto un accordo con Robert Rodriguez che prevede la realizzazione di una nuova versione del film del 2001, ideato come reboot della saga. Il filmmaker ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di We Can Be Heroes, accolto in modo piuttosto positivo dalla critica e dal pubblico.

Robert Rodriguez sarà sceneggiatore e regista del film che, come la versione originale di Spy Kids, avrà al centro una famiglia multiculturale composta da spie internazionali.

Spyglass e Skydance si occuperanno dello sviluppo del progetto.

Spy Kids, nel 2001, aveva incassato 147.9 milioni di dollari e nel cast c'erano Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Pena Vega e Daryl Sabara.

Il film ha dato vita a tre sequel, diretti da Rodriguez, che hanno incassato 550 milioni di dollari.

We Can Be Heroes ha come star gli attori Pedro Pascal, Christian Slater, Priyanka Chopra, Boyd Holbrook, Adriana Barraza, Chris McDonald e Yaya Gosselin.

Tra gli interpreti di We Can Be Heroes ci sono anche Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, JJ Dashnaw.

La sinossi del film Netflix è la seguente: Quando gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, i loro figli dovranno fare squadra e imparare a lavorare insieme se vogliono salvare i propri genitori e il mondo.