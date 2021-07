Spirited: Ryan Reynolds e Will Ferrell nella prima foto della versione musical del Canto di Natale

Ryan Reynolds e Will Ferrell l'uno contro l'altro nella prima foto dal set di Spirited, un nuovo film prodotto da Apple che offrirà un approccio originale in stile musical al classico di Charles Dickens Canto di Natale. Nel cast anche Octavia Spencer e Sunita Mani.

Spirited è diretto da Sean Anders, coinvolto anche come sceneggiatore in collaborazione con John Morris.

Ryan Reynolds, che sarà coinvolto inoltre come produttore con la sua Maximum Effort dovrebbe interpretare un personaggio ispirato a Ebenezer Scrooge. Il protagonista riceverà le visite dei fantasmi del Passato, Presente e del Futuro. Will Ferrell, nel team di produttori con la sua Gloria Sanchez, dovrebbe essere lo spirito del Presente e Sunita Mani, apparsa in serie come G.L.O.W. e Mr. Robot, quello del Passato. Octavia Spencer, invece, dovrebbe essere una collega del protagonista che lo aiuta a capire l'importanza della gentilezza.

Le riprese di Spirited sono attualmente in corso a Boston, nella Braintree area. Nel team della produzione di Spirited ci saranno anche Jessica Elbaum, David Koplan e George Dewey.

Il film potrà contare su una colonna sonora composta da brani totalmente inediti creati appositamente per il progetto.