Spirited - Magia di Natale, il divertente video dei blooper mostra gli errori sul set

Spirited - Magia di Natale ha conquistato il pubblico di Apple TV+ e, per la gioia dei fan di Ryan Reynolds e Will Ferrell, online è stato condiviso il divertente video dei blooper.

Il montaggio mostra tutti i momenti in cui i protagonisti non sono riusciti a rimanere seri, hanno compiuto errori di vario tipo e hanno improvvisato, dando vita a momenti esilaranti.

Nel film ogni vigilia di Natale, il Fantasma del Natale Presente (Will Ferrell) sceglie un'anima perduta da redimere attraverso la visita di tre spiriti. Ma questa volta ha scelto lo Scrooge sbagliato. Clint Briggs (Ryan Reynolds) stravolge le carte in tavola e il suo ospite fantasma si ritrova a riesaminare il proprio passato, presente e futuro.

Per la prima volta, "A Christmas Carol" viene raccontato dal punto di vista dei fantasmi in questa esilarante rivisitazione musicale del classico racconto di Dickens con star Will Ferrell e Ryan Reynolds.

Dal regista Sean Anders (Daddy's Home, Instant Family), scritto da Sean Anders e John Morris, con canzoni originali dei Premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul (La La Land) e le coreografie di Chloe Arnold (The Late Late Show with James Corden), "Spirited - Magia di Natale" è una dolce e piccante delizia natalizia.