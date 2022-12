Spirited su Apple TV+: Ryan Reynolds e Will Ferrell nel film di Natale più sorprendente dell'anno

Il film di Natale più sorprendente dell'anno? Senza dubbio Spirited - Magia di Natale: diretto da Sean Anders (anche sceneggiatore con John Morris), non è semplicemente l'ennesima rivisitazione in chiave moderna di Il Canto di Natale di Charles Dickens. È anche un musical da vedere, rivedere e cantare a squarciagola senza vergogna.

In streaming su Apple TV+ dal 18 novembre, Spirited - Magia di Natale può contare su magnifici numeri musicali: coreografie complesse (ogni scena ha richiesto 3/5 giorni di riprese) e soprattutto una colonna sonora che rimane in testa per giorni. Per capirci: gli autori sono Pasek & Paul. Ok, magari questi nomi non vi suggeriscono molto. Ma se diciamo Dear Evan Hansen, musical premiato con Tony e Grammy? O La La Land? I brani del film di Damien Chazelle, compresa City of stars, che ha vinto l'Oscar alla miglior canzone nel 2017, li hanno scritto loro. Così come quelli di The Greatest Showman. Sì, anche This is me. La hit di Spirited è Good Afternoon: dopo non lo direte più allo stesso modo.

Spirited: una foto del film con Ryan Reynolds e Will Ferrell

Come se non bastasse, a interpretare la coppia di protagonisti sono due attori comici amatissimi quali Ryan Reynolds e Will Ferrell: il primo è Clint Briggs, moderno Scrooge. Il secondo è invece lo Spirito del Natale Presente, che gli fa visita il 24 dicembre per metterlo in guardia. Clint però è talmente una carogna da far entrare in crisi esistenziale il fantasma. Nel cast anche l'attrice premio Oscar Octavia Spencer e Sunita Mani, che ha il ruolo dello Spirito del Natale Passato.

Diciamoci la verità: se Spirited - Magia di Natale fosse uscito su un'altra piattaforma di streaming ne staremmo parlando da giorni. Quando ci si accorgerà dell'alta qualità dei prodotti di Apple TV+ sarà sempre troppo tardi. Intanto ci facciamo dire dai protagonisti perché questo è un film che va direttamente nella classifica dei classici di Natale.

Spirited: da Dickens al musical

Il Canto di Natale è un classico: Sunita Mani del capolavoro di Dickens ama particolarmente il silenzio. Octavia Spencer invece: "Che mostri come tutti abbiamo la possibilità di redimerci. È anche una parte importante di questo film". Per Ryan Reynolds: "Mi piace l'idea che se abbastanza persone ti dicono che sei un idiota cominci a rifletterci. Natale è un momento di autoanalisi. La cosa bella di questa storia è che i protagonisti a un certo punto si rendono conto che non devono per forza identificarsi con l'immagine di sé che hanno creato". Will Ferrell ama la parte più dark della storia: "Adoro il terrore assoluto e la paura che il classico di Dickens ti mette nel cuore: la visita di questi tre fantasmi in una notte, se ci pensi, è qualcosa di davvero strano!"

Spirited: una foto del film con Ryan Reynolds e Will Ferrell

Preso atto che il punto di partenza è l'opera dello scrittore inglese, in Spirited - Magia di Natale tutto è filtrato attraverso la lente colorata di musica e comicità. Per Reynolds questo film è stata un'iniezione di buonumore: "Più invecchio più ho voglia di lavorare con persone che ammiro e amici che amo. Per le riprese ho passato un'estate intera a Boston indossando vestiti invernali: se devi farlo è meglio affrontare la cosa con persone con cui ti trovi bene. È la prima volta che lavoro con il grandissimo Will Ferrell: è stato molto stimolante lavorare con lui".

Spirited, Ryan Reybolds e Will Ferrell: una coppia vincente

Spirited - Magia di Natale: Octavia Spencer in una scena del film

Oltre alla colonna sonora, il punto di forza del film è senza dubbio la grande chimica tra Ryan Reynolds e Will Ferrell. Il primo ci tiene davvero a far sapere che condividere lo stesso set di Ferrell è la realizzazione di un sogno: "È tutta la vita che voglio lavorare con Will Ferrell: non credo ci sia un altro attore che abbia arricchito il linguaggio comico quanto lui. Quando la fanno, le persone non si rendono nemmeno conto di stare facendo una cosa "alla Will Ferrell", perché ormai è entrato nella cultura pop. La più grande sfida per me è stata quindi non cercare di imitarlo: ho rubato da lui per tutta la mia carriera! Inoltre ho lavorato con diversi grandi attori comici e Will è uno di quelli che non è sempre a tremila: quando è il momento di essere divertenti e buffi lo fa, ma se si deve affrontare una conversazione più profonda non si tira indietro. È una persona fantastica con cui lavorare".

Spirited - Magia di Natale: Ryan Reynolds e Will Ferrell in una scena del film

Ferrell ricambia: "Senza dirlo esplicitamente, con Ryan abbiamo immediatamente trovato il giusto passo: abbiamo provato lo stesso entusiasmo, la stessa paura, fin dalle prove. Siamo entrati immediatamente in sintonia. E sopratutto entrambi siamo disposti a lavorare fino a che la scena non viene come si deve: abbiamo provato fino allo sfinimento".

Anche Octavia Spencer è d'accordo: "Lavorare con due dei migliori attori comici al mondo, anche solo poter stare nella stessa stanza guardandoli cantare e ballare, è stato un privilegio. Si è creato un bel legame". Sunita Mani ancora di più: "Sì, lavorare con delle leggende è piuttosto eccitante! È stata un'incredibile opportunità: ho cercato di imparare il più possibile. Sono rimasta sorpresa quando ho scoperto che sono così gentili e disposti a collaborare. Sono talmente disponibili che all'inizio non mi fidavo: tornavo a casa pensando ok, prima o poi uno dei due ribalterà un tavolo. Invece non è successo".

Spirited: ecco perché amiamo così tanto i film di Natale

Puntualmente ogni anno, da fine novembre a inizio gennaio, sale cinematografiche e piattaforme di streaming si riempiono di film di Natale. Chiaramente il pubblico ama questo genere. Ma perché? Secondo Octavia Spencer: "Credo che amiamo così tanto i film delle feste perché ci dà la possibilità di riflettere sulle esperienze vissute durante l'anno e di passare del tempo con la famiglia. Danno speranza, una sensazione di felicità e gioia. Spero che il nostro film faccia la stessa cosa. Anche se ha molti momenti provocatori, spinge a cercare di essere la migliore versione possibile di noi stessi".

Spirited - Magia di Natale: Loren Woods, Will Ferrell, Patrick Page, Sunita Mani in una scena

Per Sunita Mani invece il merito è tutto delle canzoni di Natale. Per Reynolds è il fascino della neve: "A Natale guarderei qualsiasi cosa con la neve: anche Scarface! I miei figli la adorano. Quando sono di cattivo umore metto La vita è meravigliosa e mi sento immediatamente meglio. Mi fa entrare subito nel giusto spirito: porta la magia del Natale". Ferrell invece ogni volta che qualcuno dice Natale pensa alla sua cucina: "Io mi faccio l'eggnog in casa: quando l'eggnog esplode so che è arrivato il Natale".

Spirited: tra passato, presente e futuro

Spirited: una foto del film con Ryan Reynolds e Will Ferrell

In Il Canto di Natale il protagonista deve affrontare tre fantasmi. Nello specifico: il fantasma del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. Quale vi fa più paura? Ecco come la pensano gli attori: "Il passato mi farebbe paura: me ne sono lasciato parecchio alle spalle, quindi ritrovarmelo di nuovo davanti mi terrorizzerebbe" dice Sunita Mani. Mentre per Reynolds: "Per me il presente sarebbe tosto: sicuramente mi giudicherebbe per quello che faccio tutto il giorno. Mi direbbe: tutto qui? Sarebbe come una secchiata d'acqua gelata". Octavia Spencer e Will Ferrell invece temono sopratutto il futuro. In particolare l'attore: "Certo che il futuro fa paura: con quelle mani ossute e il cappuccio!"