Deadpool: Ryan Reynolds è "nudo" in un'inquietante foto scattata nel backstage

Ryan Reynolds è ritratto in un'inquientante foto scattata nel backstage di Deadpool, mostrando l'incredibile trucco prostetico realizzato per il film.

Nella giornata di ieri si è festeggiato il trentesimo compleanno di Deadpool, il personaggio portato sul grande schermo da Ryan Reynolds, e il truccatore Bill Corso, per festeggiare la creazione di Wade Wilson, ha condiviso online una foto che ritrae la star canadese con il trucco prostetico.

L'immagine mostra infatti l'aspetto del mercenario senza la sua maschera e il costume, svelando l'incredibile lavoro compiuto dal makeup artist che ha lavorato ai film.

Bill Corso, make-up artist vincitore di un premio Oscar grazie alla trasformazione di Jim Carrey nel Conte Olaf in occasione del film Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, ha condiviso una foto su Instagram dichiarando: "Oggi sembra essere il giorno dedicato a Deadpool. E perché no? In onore del mio amico, Mister Deadpool, ecco uno scatto di due amici vicini e platonici, semplicemente mentre trascorrono del tempo insieme".

L'artista ha anticipato che sabato 3 aprile sarà protagonista di una conversazione online dedicata alla sua carriera, occasione che gli permetterà di parlare anche dei cinecomic a cui ha lavorato. Corso ha poi aggiunto: "Sì, Ryan Reynolds è in una forma davvero migliore rispetto a quanto questo make up permetta di mostrare".

Il personaggio di Deadpool tornerà prossimamente sul grande schermo con un terzo capitolo della sua storia e Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin si occuperanno, con la supervisione di Ryan Reynolds, della sceneggiatura. Le riprese, in parte a causa degli impegni della star canadese, non si svolgeranno entro la fine del 2021, ma il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha assicurato che il film verrà realizzato e sarà vietato ai minori.