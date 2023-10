Apple TV+: la programmazione dedicata a bambini e famiglie per le festività natalizie

Per celebrare le festività natalizie, Apple TV+ ha annunciato una festosa programmazione per bambini e famiglie. Dal debutto del commovente speciale Apple Original "Il coniglietto di velluto", basato sull'amato classico per bambini scritto da Margery Williams, al nuovissimo film a tema natalizio "Il Natale di Hannah Waddingham", che vede protagonista la vincitrice dell'Emmy per "Ted Lasso".

Apple TV+ è la vostra casa per celebrare la stagione delle feste, su questo non ci sono dubbi: tra gli altri titoli disponibili figurano anche i nuovissimi episodi speciali per le vacanze di "Le avventure di Snoopy", "Rana e Rospo", "L'isola delle forme" e "I tuoi amici Sago Mini".

Inoltre, gli speciali natalizi preferiti dei Peanuts, di Mendelson/Melendez Productions e Peanuts Worldwide, saranno disponibili gratuitamente per i non abbonati per un periodo di tempo limitato; tra questi "Un Giorno del Ringraziamento da Charlie Brown", che quest'anno festeggia il suo 50° anniversario e che sarà disponibile per tutti da sabato 18 a domenica 19 novembre; e "Un Natale da Charlie Brown", disponibile da sabato 16 a domenica 17 dicembre. Per gli abbonati, invece, questi speciali sono disponibili sin da ora e ogni giorno.

Spirited - Magia di Natale: una scena del film

Il pubblico potrà riscoprire anche i contenuti natalizi già rilasciati, tra cui la commedia musicale Spirited - Magia di Natale, con Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer, "Il Natale di Mariah: la magia continua", "I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown", "Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo", "Coccodè, tocca a me!: Uno speciale natalizio di Chicken Carol", "Pretzel e i suoi cuccioli: Merry Muttgomery!"; "Le avventure di Snoopy: Happiness is the Gift of Giving" e "Fraggle Rock: Night of the Lights", tutti in streaming su Apple TV+.